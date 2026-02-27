セブン‐イレブン・ジャパンは2月10日から、小学生のアイデアを盛り込んだおにぎり・パンの合計3商品を熊本県内のセブン‐イレブン385店舗(2026年1月末時点)にて順次販売している。

熊本市立城西小学校に向けた食育授業

同社は、熊本市立城西小学校4年生に向けて、熊本市が地域の課題としている朝食の喫食率向上と地産地消の理解促進を目的とした食育授業を昨年から行ってきた。

その取り組みの一環として、今回小学生のアイデアを盛り込んだ「くまっこおむすびセット」(429.84円)、「阿蘇小国ジャージー牛乳使用ホイップロール」(172.80円)、「熊本県産ゆうべにのジャム使用ホイップロール」(181.44円)を販売。

「くまっこおむすびセット」は、熊本県で馴染みのある阿蘇高菜を使用した高菜飯のおにぎりと、給食メニューで子どもに人気のキムタク(キムチ×たくあん)おにぎりに、おかず(塩唐揚げ・ちくわサラダ・赤ウインナー)を組み合わせたセット商品。

「阿蘇小国ジャージー牛乳使用ホイップロール」は、九州産小麦を使用したパン生地に阿蘇小国ジャージー牛乳を使用したホイップをサンドした商品。

「熊本県産ゆうべにのジャム使用ホイップロール」は、九州産小麦を使用したパン生地に熊本県産のいちご「ゆうべに」のジャムとホイップをサンドした商品。

これらの商品は、一部店舗では取り扱いのない場合がある。