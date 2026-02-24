セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日から桜や苺の本格派スイーツ全5品を全国のセブン‐イレブン店舗にて順次販売する。

桜や苺の本格派スイーツ ラインアップ

今回のラインアップは、製法に工夫を凝らし、本格的な味わいを追求している。新生活が始まる節目の季節にコンビニという身近な場所で「季節を味わう贅沢」を届けたいという思いから開発された。

「とろける さくらミルクプリン」(302.40円)は、さくらソースとさくらホイップクリームを重ねたミルクプリン。口に入れると、ふんわりとさくらの香りが広がるよう仕上げられている。2月24日から全国にて販売する。

「もっちり和クレープ さくらといちご」(280.80円)は、もっちり食感のクレープ生地で、さくら風味の餡とさくらクリーム、果肉入りいちごソースを包んだ和洋折衷クレープ。3月3日から全国にて販売する。

「北海道十勝産小豆使用 桜もち」(203.04円)は、桜の風味が香るつぶつぶ・もちもち食感の生地で、北海道十勝産小豆使用のなめらかなこしあんを包んだ商品。国産もち米使用の道明寺粉をせいろでじっくり蒸し上げることで、つぶつぶとした食感を残しつつ、もちもち食感に仕上げている。

2月24日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」(429.84円)は、抹茶ゼリー・桜ムースと抹茶ムースの上に、桜あんホイップ・抹茶みるくわらび・どら焼生地・三色団子を盛り付けた華やかなパフェ。2月24日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」(280.80円)は、まるごと一粒の苺を、濃厚な宇治抹茶あんと柔らかいもち生地で包んだ苺大福。3月3日から沖縄県を除く全国にて販売する。

なお、記載の価格は消費税8%を含む価格で、店舗によって異なる場合がある。