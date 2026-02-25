セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日から、和スイーツアイス「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289.44円)と「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」(289.44円)の2種を全国のセブン‐イレブンにて数量限定で販売する。

「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289.44円)

若い女性から高い人気を誇るマカロンアイスシリーズには「ほうじ茶」、リッチな味わいのワッフルコーンアイスには「きなこ」を採用。和のおいしさを生かした華やかな商品をラインアップ。

「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」は、生地にほうじ茶葉を混ぜ込んだ茶葉入りマカロンを採用。ほうじ茶ソースを加えることで、甘みと焙煎感のバランスが取れたほうじ茶ラテの味わいへ仕立てられている。

商品構成イメージ

また、ほうじ茶ラテアイスは、口に含むとほうじ茶の香ばしい余韻が広がり、焙煎感を引き立てる。ほうじ茶ソースは焙煎感はありつつも渋味を抑えているため、食べやすい味わい。ほうじ茶ソースの入れ方にこだわり、アイスとソースの味わいをバランスよく楽しむことができる。

「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」商品パッケージ

「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」は、香ばしいきなこアイスとリッチミルクのコクが溶け合い、きなこラテのようなやさしい味わいに仕上げられている。また、黒蜜ソースを重ねることで見た目にも映える和スイーツに。

さらに、きなこの香ばしさやアイスの甘さを引き立てるために、隠し味として食塩を使用している。

「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」

記載の価格は消費税8%を含む価格で、店舗によって異なる場合がある。