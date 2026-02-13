セブン‐イレブン・ジャパンは2月13日～26日の14日間、「宮崎県出店30周年記念フェア」を宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗(2026年1月末時点)で開催する。

宮崎県出店30周年記念フェア

同社は1996年の宮崎県に初出店。2008年に宮崎県と「地域活性化包括連携協定」を締結して以降、地産地消商品の発売などさまざまな取り組みを続けている。

「鶏の炭火焼おむすび(柚子こしょう入り)」(257.04円)は、地元で愛される親鳥の炭火焼を醤油ベースのタレで混ぜたまだら飯で、握った見た目も新しいおむすび。

香ばしい炭火の風味と噛み応えのある鶏肉の食感、さらに、アクセントとして柚子こしょうの爽やかな風味が加わった、宮崎のソウルフードを大胆にアレンジした一品となっている。

「チキン南蛮カレー 別添タルタルソース」(734.40円)は、フルーツと野菜の甘みや旨みを味わえる欧風カレー。別添えの工場内製のタルタルソースは玉子の自然な味わいとともに新鮮なたまねぎの食感や風味が感じられる。ルーに含まれた隠し味のケチャップは、南蛮タレで和えたチキンとタルタルソースと相性が良い。

「とまとチーズラーメン」(604.80円)は、弾力のあるモッツァレラ、濃厚なチェダー、香り高いパルメザン、とろけるチーズソースという4種類のチーズをトッピングした一品。

2種類の鶏ガラをベースにイタリア産ダイストマトを加えたスープに、九州産小麦粉を主に使用したしなやかな細麺がよく絡む。

「鶏もも炭火焼 柚子こしょう付」(421.20円)は、宮崎で馴染み深い、鶏の炭火焼。鶏もも肉のみを使用しており、炭火の香ばしさを帯びた鶏肉のジューシーでコクのある旨味と噛み応えを柚子こしょうとともに楽しめる。

「鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用」(216円)は、青島周辺と日南海岸に広がる宮崎県の人気観光スポット「鬼の洗濯板」を表現している。泥岩と砂岩が織りなす凸凹とした地形をパン生地とチョコで再現。

さらに、地元で馴染みの「デーリィ牛乳」を使用したクリームをサンドしており、サクッとした食感とともにクリーミーな口当たりも楽しめる一品。