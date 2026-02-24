本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、ピンク色の見た目が可愛らしいさくら味のスイーツや、ほうじ茶風味を堪能できるマカロンアイスなど、季節を感じる商品が発売されています。

【2026年2月・3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年2月・3月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブンイレブン】桜餅や和パフェなど、製法にこだわった本格派スイーツ5種を販売
【2026年2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【セブン-イレブン】猫の日「にゃんこ発見!」スイーツなど全6商品を一挙紹介! 肉球、しっぽ、目、三毛猫模様などマニアックに再現 - 猫好き・桜井日奈子も絶賛
【セブンイレブン】「日清 炎メシ×からあげ棒」の背徳感セットが100円引き - 7日間限定
【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブンイレブン】「猫の日」限定スイーツ＆パン6種が登場! 三毛猫クレープや肉球パフェなど
【宮崎県のセブン限定】「出店30周年記念フェア」開催! 鶏の炭火焼、とまとチーズラーメン、鬼の洗濯板など
【セブンイレブン】鮮やかなパープルパンを使用した「ブルーベリーサンド」が登場
【セブンイレブン限定】いちご果肉×紅茶の香りを楽しむ「MOW(モウ) Specialいちごミルクティー」が登場
【セブンイレブン】お店で揚げる「オマール海老味わうクリームコロッケ」が登場!
関連画像をもっと見る

2026年2月・3月の新商品5品まとめ(2月24日～3月2日)

「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)

  • 「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)

    「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)

価格 : 324円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

バニラ香る濃厚カスタードとサクサクのビスケットを組み合わせた温めてもおいしいフランです。

「もっちり和クレープ さくらといちご」(280円)

  • 「もっちり和クレープ さくらといちご」(280円)

    「もっちり和クレープ さくらといちご」(280円)

価格 : 280円
販売地域 : 全国

もっちり食感のクレープ生地で、さくら風味の餡とさくらクリーム、果肉入りいちごソースを包んだ春らしいクレープです。

「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289円)

  • 「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289円)

    「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289円)

価格 : 289円
販売地域 : 全国

ほうじ茶ソースを入れたほうじ茶ラテアイスをほうじ茶葉入りのマカロンでサンドした商品。

「もちもち食感リングドーナツ チョコ」(138円)

  • 「もちもち食感リングドーナツ チョコ」(138円)

    「もちもち食感リングドーナツ チョコ」(138円)

価格 : 138円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもち食感のリングドーナツに、コーチングチョコを全体にかけた商品。

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」(429円)

  • 「さくらと宇治抹茶の和パフェ」(429円)

    「さくらと宇治抹茶の和パフェ」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

抹茶ゼリー、桜ムースと抹茶ムースの上に、桜あんホイップ、抹茶みるくわらび、どら焼生地、三色団子を盛り付けたパフェです。

まとめ

今週は、「もっちり和クレープ さくらといちご」や「さくらと宇治抹茶の和パフェ」など、ひと足はやく春を感じられる、和洋折衷なさくらスイーツが目白押し! 冬の定番・ほうじ茶を使用した「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」は食べた瞬間、やさしい甘さが口の中いっぱいに広がります。

そのほか、タルト生地にカスタードクリームを詰めたフランスの伝統菓子のフランや、チョコをたっぷりかけたリングドーナツなど、注目のラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら