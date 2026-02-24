【2026年2月・3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、ピンク色の見た目が可愛らしいさくら味のスイーツや、ほうじ茶風味を堪能できるマカロンアイスなど、季節を感じる商品が発売されています。

2026年2月・3月の新商品5品まとめ(2月24日～3月2日)

「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)

価格 : 324円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

バニラ香る濃厚カスタードとサクサクのビスケットを組み合わせた温めてもおいしいフランです。

「もっちり和クレープ さくらといちご」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 全国

もっちり食感のクレープ生地で、さくら風味の餡とさくらクリーム、果肉入りいちごソースを包んだ春らしいクレープです。

「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289円)

「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」(289円)

価格 : 289円

販売地域 : 全国

ほうじ茶ソースを入れたほうじ茶ラテアイスをほうじ茶葉入りのマカロンでサンドした商品。

「もちもち食感リングドーナツ チョコ」(138円)

価格 : 138円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもち食感のリングドーナツに、コーチングチョコを全体にかけた商品。

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

抹茶ゼリー、桜ムースと抹茶ムースの上に、桜あんホイップ、抹茶みるくわらび、どら焼生地、三色団子を盛り付けたパフェです。

まとめ

今週は、「もっちり和クレープ さくらといちご」や「さくらと宇治抹茶の和パフェ」など、ひと足はやく春を感じられる、和洋折衷なさくらスイーツが目白押し! 冬の定番・ほうじ茶を使用した「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」は食べた瞬間、やさしい甘さが口の中いっぱいに広がります。

そのほか、タルト生地にカスタードクリームを詰めたフランスの伝統菓子のフランや、チョコをたっぷりかけたリングドーナツなど、注目のラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用