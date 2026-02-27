「ものまねをやってたぐらい」大河出演俳優がドハマりした松坂桃李のドラマとは

俳優の岡部たかしが24日、東京・渋谷のNHKで行われた2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見に、主演の松坂桃李らとともに出席。松坂が演じる小栗忠順の上司・井伊直弼を演じることが発表された。

岡部たかし

「居酒屋で時計外してものまねをやってた」

大河ドラマ第66作となる『逆賊の幕臣』は、幕臣・小栗忠順(松坂桃李)を主人公にした幕末の物語。小栗は“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に“逆賊”とされ歴史の闇に葬られた。本作では、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描き、小栗が国内外の諸勢力と繰り広げる外交・情報戦にスポットを当てる。脚本は安達奈緒子氏が手掛ける。

大老・井伊直弼を演じる岡部は、「みんなが思っている一面だけじゃなく、もっと多面的に違うイメージもあると思うので、そこもしっかり読み込んでみなさんとお芝居できたら」と意気込みを表現。続けて「わりと僕、ぐにゃぐにゃするたちなので……大老ともなれば、しゃんとせなあかんなと思っています」と語り、場を笑わせた。

また、松坂が主演を務めたTBS系日曜劇場『御上先生』が好きだという岡部は、「居酒屋で、時計外してものまねをやってたぐらいなんです」とハマりぶりを明かし、さらに「あれが言えないんですけど……教えてほしいんです、(御上の)『そうだね』という言い方」と松坂にお手本をリクエストする場面も。松坂が「そうだね」と答えると、岡部は「それがすごいすてき。それぐらいハマっていた」と喜び、今作での共演についても「緊張とワクワクで挑みたいなと思います」と思いを明かした。

会見には、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、中村雅俊も出席。北村は小栗忠順の父・小栗忠高役、鈴木は忠順の母・くに役、上白石は忠順の妻・みち役、中村は忠順の恩師・安積艮斎(あさか・ごんさい)役を演じることが発表された。