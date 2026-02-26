「この人誰?」27年大河『逆賊の幕臣』オファーの裏話　中村雅俊は戸惑いながらも…

俳優の中村雅俊が24日、東京・渋谷のNHKで行われた2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見に、主演の松坂桃李らとともに出席。松坂が演じる小栗忠順の恩師・安積艮斎（あさか・ごんさい）役を演じることが発表された。

中村雅俊

戸惑いながらも「これはやり放題だ」と気合い十分

大河ドラマ第66作となる『逆賊の幕臣』は、幕臣・小栗忠順(松坂桃李)を主人公にした幕末の物語。小栗は“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に“逆賊”とされ歴史の闇に葬られた。本作では、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描き、小栗が国内外の諸勢力と繰り広げる外交・情報戦にスポットを当てる。脚本は安達奈緒子氏が手掛ける。

儒学者として私塾を構え、忠順の恩師となる安積艮斎役を演じる中村は、「初めてこの依頼を受けたとき、誰だか分からなくて。『この人誰?』みたいな感じで、すごく戸惑いを受けたんですけど……」とオファーを受けた当時を回顧。ただ、「考えてみると、かつてこの役をやった方がいらっしゃらないということは、最初にやるという意味では、中村雅俊そのもので色をつけていいんじゃないか、と勝手に思っている。これはやり放題だなと思っております」と考えを明かした。

また、中村は共演者について、「お話していて、このメンバーだったら一緒にいいものを作るために頑張れる、そんな直感みたいなものを感じました」と感想を吐露。「結構暇で、テレビでオリンピックを見ていたんですけど……見ていて『やっぱりチームワークだな、チームワークがよければ結果が出せる』と感じました。このメンバーで結果が出せると確信しておりますので頑張りたいと思います」と撮影にかける思いを明かした。

会見には、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかしも出席。北村は小栗忠順の父・小栗忠高役、鈴木は忠順の母・くに役、上白石は忠順の妻・みち役、岡部は忠順の上司・井伊直弼を演じることが発表された。