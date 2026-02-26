「健全な時間に終われるような現場にしたい」　松坂桃李、大河ドラマの労働環境に言及

俳優の松坂桃李が主演を務める2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、松坂と、新キャストの北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊が出席した。

大河ドラマ第66作となる『逆賊の幕臣』は、幕臣・小栗忠順(松坂桃李)を主人公にした幕末の物語。小栗は“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に“逆賊”とされ歴史の闇に葬られた。本作では、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描き、小栗が国内外の諸勢力と繰り広げる外交・情報戦にスポットを当てる。脚本は安達奈緒子氏が手掛ける。

この日の会見では、主人公・小栗忠順に深く関わることになる5人を演じるキャストが発表された。北村は、小栗忠順の父・小栗忠高役、鈴木は忠順の母・くに役、上白石は忠順の妻・みち役、岡部は忠順の上司である井伊直弼役、中村は忠順の恩師・安積艮斎(あさか・ごんさい)役を演じる。

新キャスト5人が発表され、主人公の小栗忠順を演じる松坂は、「興奮と安心が同時に押し寄せてきております」と笑顔。続けて、「現場でこれだけ心強い方たちもいらっしゃいませんし、これだけ『多くの刺激をもらえるんだな、ワクワクするな』と思える方たちもいません。撮影はもう少し先ですが、クランクインが非常に楽しみです」と心境を明かした。

また、松坂は、「チーム一丸となって仲良く、そして情熱をもって愛を注ぎながら、この作品と向き合って、最終的にはテレビの前のみなさんに届けることができたらいいなと思っています」と意気込みを表現。さらに、どのような現場にしたいかと問われると、「健全な時間に終われるような現場にしたいなと思います。労働時間が厳しくなってくると、長丁場ですからスタッフもキャストも疲弊して大変なことになりかねないので」と労働環境にも言及。「みんなが安心して現場に臨めるような環境でいきたいなと思っております」と語った。