「あまりの腰の低さに驚いております」「本当に物腰が柔らかくて…」　上白石萌音が感銘を受けた俳優とは

俳優の上白石萌音が24日、東京・渋谷のNHKで行われた2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見に、主演の松坂桃李らとともに出席。松坂が演じる小栗忠順の妻・みち役を演じることが発表された。

上白石萌音

大河ドラマ第66作となる『逆賊の幕臣』は、幕臣・小栗忠順(松坂桃李)を主人公にした幕末の物語。小栗は“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に“逆賊”とされ歴史の闇に葬られた。本作では、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描き、小栗が国内外の諸勢力と繰り広げる外交・情報戦にスポットを当てる。脚本は安達奈緒子氏が手掛ける。

小栗忠順の妻で、夫のよき相談役となっていくみち役を演じる上白石は、「大河ドラマで奥さんをやれる日が来るなんて本当にうれしくて。でもとても緊張していたんですが、今日、みなさまがとても温かくて、控室からずっと楽しくて、早く撮影が始まらないかなとワクワクしています」と心境を吐露。また、「個人的に、今回すごくご縁を感じていて。父が社会科の教師をしているのですが、教科書に載っていないこの小栗忠順さんという人のことを、教師生活最後の研究のテーマにするぐらい敬愛しておりまして。なので、出演が決まった時は父と両手でハイタッチしました。片手はたまにあるけど、両手は久しぶりでした」と笑いながら振り返った。

さらに、夫役の松坂について、「私は画面を通して何作も拝見して感動をいただいてきたひとりですが、お会いしてあまりの腰の低さに驚いております。こっちは地面にめりこまないと間に合わないぐらい(笑)」と印象を明かし、「本当に物腰が柔らかくていらっしゃるので、この柔らかいお人柄が、どう堅物の忠順さんになっていくのかとても楽しみです」と語った。

会見には、北村有起哉、鈴木京香、岡部たかし、中村雅俊も出席。北村は小栗忠順の父・小栗忠高役、鈴木は忠順の母・くに役、岡部は忠順の上司である井伊直弼役、中村は忠順の恩師・安積艮斎(あさか・ごんさい)役を演じることが発表された。