スターバックス コーヒー ジャパンは3月10日、「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」を東京ソラマチ イーストヤードにオープンする。

スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店 ※画像はイメージ

日本一高いスターバックスが誕生

「日常の少し上質な大人のご褒美」をコンセプトにしたカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の2号店が、地上約150mに位置する日本一高い所にあるスターバックスとして、東京ソラマチ30階にオープンする。晴れた日には東京スカイツリーや東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができる抜群の眺望を、ラテやイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに楽しむことができる。

画像はイメージ

春には隅田川の桜を30階から楽しむこともでき、地上約150mからのここならではのお花見も楽しめる。客席はクイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験が楽しめる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成され、その日の利用ニーズに合わせて好みの客席を選ぶことができる。

ひと足早い春の訪れを感じる「サクラ ディップ」体験

スターバックス リザーブ カフェでは、「クラシック ダブル トール ラテ」(持ち帰り746円、店内利用760円)にシナモンなどお好みのコンディメントを加え、コルネッティをディップする「ディップスタイル」体験が楽しめる。

「クラシック ダブル トール ラテ (Hot/Iced)」(持ち帰り746円、店内利用760円)

2月27日から登場する「コルネッティ サクラ」(持ち帰り481円、店内利用490円)をクラシック ダブル トール ラテにディップする「サクラ ディップ」体験が、2号店がオープンするこの春の楽しみに加わる。

コルネッティ サクラは、発酵バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリームと桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた優しい味わいの桜クリームを絞り込んだ一品。

まず1口目にバリスタが一杯一杯丁寧に仕上げたスチームミルクとエスプレッソの味わいを楽しみ、2口目にはコルネッティ サクラのカスタードクリームと桜クリームの優しい風味を感じ、3口目に、この季節のおすすめとして登場するコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」をラテに一振りし、ここにコルネッティ サクラをディップ。両者が織りなす春らしい味わいを楽しめる。