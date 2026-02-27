WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00～)の第8話が、28日に放送される。

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣(藤井)と結婚式にいたカメラマン・桜庭(七五三掛龍也)だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香(井桁弘恵)の黒い過去も見え隠れする。

結婚式で沙也香のシャンパンに薬を盛った犯人が、沙也香の母・香(松下由樹)だったと確信した和臣。しかし、香を警察に突き出すことが、結果的に沙也香を傷つけることになるのではないかと逡巡し、踏み切ることができないでいた。

犯人捜しにひとまずの区切りをつけ、桜庭にも礼を伝えた和臣は、沙也香との幸せを一番に考え、穏やかで幸福な夫婦生活を取り戻していく。もう一度やり直す披露宴でも、「無理にバイオリンを弾く必要はない」と沙也香に約束する。

そんな矢先、和臣が仕事から帰宅すると、香の姿が。何食わぬ顔で家に上がり込む香に衝撃を受け、立ち尽くす和臣を前に、留まるところを知らない香のエゴに、ついに和臣は「お義母さんを結婚式に呼ぶつもりはありません!」と宣言する。

一方、桜庭はネコ仲間の米村(ふせえり)から沙也香の過去について「中学時代の沙也香ちゃん、最悪だったのよ」と、信じられない事実を耳にする。現在の沙也香の姿からは想像もできないような内容に言葉を失ってしまう。