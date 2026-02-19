WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00～)の第7話が、21日に放送される。

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣(藤井)と結婚式にいたカメラマン・桜庭(七五三掛龍也)だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香(井桁弘恵)の黒い過去も見え隠れする。

21日放送の第7話では、結婚式で新婦の沙也香に薬を盛った容疑者の最後の1人となった、沙也香の母である香(松下由樹)と全面対決。披露宴のやり直しをしたいと伝えるため、香とランチを共にした和臣は、その会話の端々からさらに香への疑念を強めていく。

「病院へ薬を貰いに行く」という香だったが、その薬がなんの薬であるかを明かさないため、怪しさを感じた和臣は、桜庭に香の後をつけさせることに。桜庭から、心療内科へと入っていった香が、「眠る前に飲む薬」を処方されていたことを聞いた和臣は、まさにその薬が沙也香を悲劇へと導いたのではないかと考える。

桜庭を伴い、香が住む沙也香の実家を訪れることにした和臣。香と対峙した2人は、「どんな思いであの子を育ててきたか……あなたたちにわかる?」「自分のいろんなものを犠牲にして、沙也香のために生きてきたの!」と、声を荒げる香から、密かに感じ取っていた沙也香に対する“毒親ぶり”を目の当たりにする。