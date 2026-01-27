WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00～)の第3話が、24日に放送された。

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣(藤井)と結婚式にいたカメラマン・桜庭(七五三掛龍也)だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香(井桁弘恵)の黒い過去も見え隠れする。

沙也香(井桁)がコンカフェで働いていたことを知り、妻の知られざる過去に、驚愕する和臣(藤井)。怒りに震える表情に、桜庭(七五三掛龍也)は違和感を覚える。

桜庭から、グルメサイトで沙也香を中傷していた投稿者は尾崎藍里(武田玲奈)の可能性があると報告された和臣は、藍里のもとへ向かい、待ち合わせのカフェで対峙した2人は状況証拠を手にジリジリと追い詰めていく。

しかし、悪質レビューを自身が書いたことを認めると藍里の態度が一変。カフェで注文したドリンクを一気に飲み干すと、リミッターを解除したかのように感情のままに、2人をまくし立てる。そこで藍里の口から飛び出したのは、過去にコンカフェでバイトをしていたことが明らかになった沙也香の、さらなる衝撃的な過去。藍里から、「精神的な寂しさから客と関係を持ちまくって、マッチングアプリで男漁りまでして……」と明かされた和臣は、妻に抱いていた純粋無垢なイメージが崩れ去り、ショックを受けてしまう。

そして、第3話のラストでは、沙也香が生きていたことも明らかに。入院していた病院から無事に退院の日を迎えた笑顔の沙也香を優しく抱きしめる和臣だったが、笑顔はなく、まるで死んだような目をした意味深な表情を浮かべる。