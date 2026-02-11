WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00～)の第6話が、14日に放送される。

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣(藤井)と結婚式にいたカメラマン・桜庭(七五三掛龍也)だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香(井桁弘恵)の黒い過去も見え隠れする。

「沙也香を信じる」と桜庭に宣言し、再び2人で犯人捜しに乗り出すことも決めて上機嫌の和臣だったが、帰宅して発見したのは部屋で倒れて意識不明になっている沙也香の姿。沙也香が薬を大量摂取していたことを知った和臣は、その理由もわからず憔悴してしまう。

病院に駆けつけた桜庭は、先日仕事帰りに橋本智恵(大原優乃)と尾崎藍里(武田玲奈)を見かけ、後を追っていたことを和臣に明かし、撮影していた動画を見せる。カフェで待つ智恵と藍里のもとに沙也香が現れ、智恵は沙也香に、和臣から頻繁に連絡が来ていたこと、さらには和臣に迫られキスされそうになったと嘘の報告をする。

「あんな浮気男とは別れたほうがいい」と沙也香に忠告する智恵に、和臣は「いい人だと思っていたのに、まさかこんな悪い奴だったとは……!」と吐き捨てる。そんな和臣に、桜庭は「いい人、わるい人なんて簡単な二択じゃ相手の本質は見極められないですよね」「林田さんの善意も同じ意味合いで沙也香さんに映っていたとは限りませんよ」と諭す。 そして、沙也香の退院も迫った頃、和臣は製薬会社に勤める杉浦誠(草川拓弥)に遭遇。薬に詳しい誠に話を聞こうと、飲みに出かけた2人だったが、そこで酔った誠から衝撃的な事実を聞くことになり、親友だと思っていた誠の裏の顔を知ってしまう。