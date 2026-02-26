きょう26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)では、風間俊介がレギュラー放送では13年ぶりの「ゴチになります!」に参戦する。

後輩の増田貴久は「食べたいものを食べて楽しく帰ってほしい」と余裕のコメントを見せるが、自身は現在2連敗中で最下位。「値段に迷ったら聞いてください」と強気に出るも、風間は「絶対聞かないし! なんでそのテンションでいけんのよ」と即座にツッコミ。スタート前から火花を散らす。

この日は、白石麻衣にも異変が。なぜかハスキーボイスになってしまったというが、風間は「ギャップがいい」、倉科カナも「色っぽくて、より一層まいやんのことが好きになった」と絶賛。ゴチメンバーはすっかりメロメロで、“白石ママ”との声も上がるなど、思わぬ魅力が開花する。

舞台は東京・青山の「STELLAR WORKS Restaurant ＆ Bar」。地中海諸国のエッセンスを盛り込んだ独創的な料理が並び、設定金額は16,000円。ビリの自腹額は7人で約11万円前後と予想される。

今回のテーマは「プレッシャーゴチ」。1回きりのゲームに成功すれば、1品目の金額が明かされる。佐野勇斗はトイレットペーパーを巻き取りながらコップの水を移動させるゲームに挑戦。「得意です。プレッシャー何も感じません」と自信満々だ。倉科はピロピロ笛でメトロノームの輪に当てるゲームでまさかの盛り上がりを見せ、風間はボールキックで一発クリアを狙う。増田も挑発を受けながら挑戦し、先輩後輩の意地がぶつかる。

さらに風間は、倉科との舞台共演時の“ある因縁”を暴露。倉科がしどろもどろになる一幕も。また、風間の悩みとして「オシャレになりたい」「体が硬い」の2つを告白。ゴチのオシャレ番長・増田が私服をコーディネートし、“新しい風間”が誕生するほか、30秒で柔らかくなるヨガの柔軟法にも挑戦する。

SPゲームでは、「佐野」と発音が似た「竿」を使ったリズムゲームで大盛り上がり。“さのますコンビ”の新ギャグも飛び出すなど、スタジオは爆笑に包まれる。

結果発表では、風間が「うわ、これ予想外だな」と困惑し、倉科も「自信ない」「ヤバい」と不安げな表情。増田はまさかの3連敗か、それとも新メンバー佐野が初自腹となるのか――。

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（2月26日放送前時点）

第1位：せいや 0円

第1位：倉科カナ 0円

第1位：佐野勇斗 0円

第4位：白石麻衣 2万4,000円

第5位：岡村隆史 2万5,650円

第6位：増田貴久 39万 450円



