歌手の小林幸子が、YouTubeチャンネル『小林幸子はYouTuBBA!!』で公開された動画に出演。自宅の近所に住む芸能人について語った。

小林幸子

「近くに住んでいる芸能人、結構いるんですよ」

この動画では、小林が今年1月、自身のインスタグラムで「昨夜は2回目の町内会ご飯会」「陣内智則ちゃんファミリーと、長山洋子ちゃん夫妻、そして、私の可愛い弟? 息子? 大江裕ちゃんというメンバーでした」とつづりながら、陣内らと撮影した写真をアップした投稿がネットニュースに取り上げられたことが話題に。

小林は「本当にうちの近くに住んでいる芸能人、結構いるんですよ」と明かし、「陣内くんのファミリー、本当にすぐそばなの。あとはピコ太郎ちゃんも。1回目の時はピコ太郎ちゃんも来て。この間は、長山洋子ちゃん。洋子ちゃんは自転車で来られる距離。だから、ご主人と2人で来てくれたり」と説明。

なお、大江については「もう1人、大江くんは近くじゃないんだけど、大江くんがいつも『幸子さんごはん連れていって!』って。『分かった』って言ったら、2年越しくらいになっちゃって。ご近所とは違うけど、『ごはん食べるけど来る?』って聞いたら、『行く!』って言って来てくれたんです」と補足した。

さらに、小林は「あんまり言えないけど、まだいっぱいいるのよ」と話していた。