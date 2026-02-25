タレントの藤本美貴が3日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。年を取ることへの心境を語った。

藤本美貴

「みんなで一緒にいる時間は結構限られてて…」

大人になると時の流れが速いと感じるが、藤本は、「すごい思う」「何歳から早く感じるんだろうね」と吐露。夫の庄司智春も50歳になり、「なんか50歳って重みがある」と話し、「旦那さんも、“俺よりしみるのやめてくんない?”って言うぐらい(笑)。昔で言ったら、もうそろそろ寿命ですよねって勢いじゃないですか」としんみり。「生まれたときから、死に向かっては行ってるんだけど。50歳ってなると、なんか本当にもうちょっとで死んじゃうんだなと思って。しみじみ感じてる」とちょっぴり悲しげだった。

藤本は、「どんなに見た目が若々しくても、老いていってるわけじゃないですか。そうなると、なんかちょっと寂しくなっちゃった」「年を取ることはどうにもならないんだけど。もうそんなに長くは一緒にいられないんだなと思って、悲しくなってきてる」とポツリ。3人の子供たちも年々成長するため、「自分の世界にどんどん行くわけじゃん? そしたら、子供と一緒に、みんなで一緒にいる時間って、結構限られてて。もう何年かだなって思うと、働いてる場合じゃないかもしれない」と早くも寂しさを感じている様子。

また、年を取ることについて、「急激に何かができるようになるよりも、何かができなくなるほうが多いような気がする。失うもののほうが多い。昔は逆上がりもできたのに、今は1回もできない」とこぼした藤本。一方で、「私は、人生山あり谷ありのほうが結構好きなタイプ」「あのとき頑張ってよかったなとか、大変だったけど楽しかったなとか。彩りですよ」と力強く語り、「雨の日もある、曇りの日もある、台風の日もある。だけど、青空かなって願う日が素敵なんじゃないか」と前向きに生きるための心持ちを伝えていた。

視聴者からは、「本当に早い! 1月とか秒でした!」「本当に本当に、一年が短くなっていると感じますよね…」「年々、一年の感覚が短いです～」「なんでこんなに1年経つのが早いの?」と共感する声や、「50代楽しいよー!」「来世でも一緒になりたい的なことを話してたし、ほんとに運命の人なんだなぁ」など励ましの声も届いている。