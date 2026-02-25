新江ノ島水族館は3月14日より、「たまごっち」とコラボレーションした特別イベント『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』を開催する。

『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』は、個性豊かなたまごっちたちとともに、えのすいにくらす生き物のこと、そしてえのすいトリーターによるお世話の工夫を紹介する特別イベント。開催期間は3月14日～5月17日。

2F「相模湾ゾーン」に設置される特設水槽では、たまごっちの成長過程(ベビー期、キッズ期、ヤング期、アダルト期)に合わせて、イワシ、クラゲ、イルカのお世話を紹介。えのすいトリーター目線の解説を通して、それぞれの成長とお世話の工夫を楽しく学べる内容となっている。

また、「相模湾ゾーン」でラリーシートを受け取り、館内9カ所に設けられたポイントですべての「お世話スタンプ」を集めると、「えのすいトリーター見習い認定証スタンプ」をゲットすることができるスタンプラリーも開催される。

「相模湾ゾーン 川魚のジャンプ水槽」の横には、「あほろぱっち」にそっくりなウーパールーパーの特別展示が。「クラゲサイエンス」の横には、「ズームダイヤル」に見立てた特設ブース「たまラボ えのすい 出張所 えのたまけんびきょう」が設置され、小さな生き物にズームして観察したり、お世話に必要な細胞レベルの研究を見たりすることができる。

そのほか、「クラゲファンタジーホール」では、まめっちたちとあわたんが、クラゲのようにぷかぷかおさんぽをしている姿を見ることができる展示や、「ペンギン・アザラシ」前には、実際のペンギンのたまごの展示や、えのすいでの取り組みなど、フンボルトペンギンの繁殖について知ることができる「たまラボ えのすい 出張所 たまごそうだん」が登場。さらに、館内15か所に、えのすいトリーターたちが日々お世話しているからこそ思うことや大切なことを日記のようにつづった特設解説板「おせわだいありー」が掲出される。

また、館内で特別イベントに関する写真を撮って「#えのたま」のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、各日先着100名にイベント限定ステッカーがプレゼントされるハッシュタグキャンペーンも展開される。たまごっちグッズを身に着けた総合案内スタッフに、投稿した画面と当日の入場券を提示することでもらうことができる。

『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』ランダムコースター付き たまごっちソーダと特典ステッカー

オーシャンカフェでは、ランダムコースターが付いた「たまごっちソーダ」(全4種、各750円)が登場。コースターのほかに、ソーダを1点購入するごとに特典ステッカーがもらえるようになっており、イベント期間前半は「めんだこっち×メンダコ」、後半は「あほろぱっち×ウーパールーパー」のステッカーが用意されている。

フォトコーナーには、「フォトキーホルダー」(全10種、各1,700円)と「フォトマグネット」(全1種、2,300円)のコラボグッズが登場。いずれも記念写真データダウンロード付き。さらに、いずれも1点購入するごとに、前半は「たちゅっち×タツノオトシゴ」、後半は「ぐそくっち×エノスイグソクムシ」の特典ステッカーをゲットすることができる。

メインショップでは、同コラボ限定デザインのグッズが多数登場。購入特典として、前後半共通で「くちぱっち×シラス」「いるかっち×バンドウイルカ」「くららっち×アカクラゲ」の限定ステッカー(全3種)から、ランダムで1枚もらうことができる。

さらに、「まめっち×オヤビッチャ」の特典ステッカーが付いた前売券が発売されるほか、イベント会期中に、年間パスポート新規入会または更新(1回まで)で、「みみっち×コトクラゲ」の特典ステッカーが1枚プレゼントされる。なお、いずれも、ステッカーがなくなり次第終了となる。

