バンダイは、「たまごっちMAO まめっち（スタンダードカラー）」「たまごっちMAO くちぱっち（スタンダードカラー）」(各6,050円)について、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在抽選販売を受け付けている。発送は2026年5月予定。

「たまごっちMAO」は、﻿ソフビアーティストMAOが、デザインから3Dモデリングまでを一貫して手がけたローポリゴンスタイルのたまごっちソフビ。まめっち、くちぱっちという長く愛されてきたたまごっちを、MAO独自の視点で再構築し、キャラクターのアイコニックなシルエットや表情はそのままに、エッジの効いたローポリゴン表現を取り入れることで、これまでにない立体的でアートトイらしい存在感を実現した。

デジタル造形ならではのシャープなラインを持ちながら、素材には柔らかい質感が魅力のソフトビニールを採用。ローポリゴンの“カクカク感”とソフビの“ぷにっと感”が融合した、今回のコラボならではの表現に仕上がっている。

見慣れたたまごっちでありながら、MAOのフィルターを通すことで新たな表情を見せる本商品は、たまごっちファンはもちろん、ソフビやアートトイのコレクターにもおすすめのアイテムだ。

「たまごっちMAO まめっち（スタンダードカラー）」(6,050円)

「たまごっちMAO くちぱっち（スタンダードカラー）」(6,050円)

(C)BANDAI