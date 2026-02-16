モスフードサービスは2月19日から、静岡第一テレビの情報番組「まるごと」と共同開発した新商品「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」(700円)や「モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース」(740円)など4商品を静岡県内のモスバーガー全39店舗にて、数量限定で販売する。

同社と静岡第一テレビとの共同開発は2019年から始まり、今年で8回目となる。いずれも静岡県にちなんだ食材を使った商品を販売し、静岡県産食材の魅力を発信してきた。

今回は、日本では駿河湾でのみ漁獲される桜えびや、静岡県内にある同社の契約農家で栽培されたロメインレタスを使用。

「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」は、マスタードを塗ったバンズに静岡県産のロメインレタスを乗せ、その上に海老を2本つなげた馬蹄型海老フライと千切りキャベツ、カツソース、そして桜えび入りマヨソースを合わせた一品。

マヨソースは、駿河湾産の桜えびをメインに刻んだ福神漬けを加えることで食感とコクを足し、さらに七味唐辛子がアクセントになっている。歯ごたえのあるロメインレタスを合わせることで、シャキシャキとした食感を楽しめるだけでなく微かな苦みが全体の味にまとまりを出している。

「モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース」は、静岡県産のロメインレタスに馬蹄型海老フライと千切りのキャベツを乗せ、カツソースと桜えび入りマヨソースとともにライスプレートで挟んだ一品。

福神漬けなど和の食材も使用したソースは、ライスバーガーとも相性が良い。

「まるごと静岡サラダ(駿河湾産桜えび)～桜えび入り和風マヨソース～」(430円)は、トマト、ロメインレタス、千切りキャベツ、オニオンスライス、素揚げしたさつまいも(べにはるか)を入れたサラダに、桜えびをトッピングした一品。

桜えび、ロメインレタス、さつまいもは静岡県産のものを使用。シャキシャキとした食感で程よい苦みのあるロメインレタスや甘みの際立つさつまいもに、桜えび入り和風マヨソースをかけることで、さまざまな食感や味わい、そして野菜と海の幸を一度に味わえるよう仕上げられている。

なお、同商品はセット対象外となる。

「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク～静岡県産ほうじ茶入り～」(Sサイズ:350円、Mサイズ:430円)は、「モスシェイク バニラ」に静岡県産のほうじ茶を使用したソースを合わせた一品で、昨年に引き続き今年も販売する。ソースには、静岡県内で130年以上続く茶園である「深山園」のほうじ茶を使用。焙煎した茶葉の豊かな香りと、ほど良い苦みが感じられる味わいとなっている。

なお、セット価格に140円追加すると、同商品のMサイズをセットドリンクとしても選ぶことができる。

なお、上記の4商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。