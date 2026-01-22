New Innovationsは1月21日、「モスバーガー 吉川美南店」(埼玉県吉川市)でAIドライブスルーの実証実験を開始したと発表した。

AIドライブスルーの実証実験

AI活用施策の第1弾、AIとスタッフのハイブリッド応対を検証

同社は2025年12月、モスバーガーを展開するモスフードサービスと、次世代型店舗開発に向けたAI活用に関するパートナーシップを締結した。本提携の具体的な施策の第1弾として、今回、AIドライブスルーの実証実験を行う。

両社はAIを活用することで、外食業界における人手不足の解消を目指すとともに、既存の店舗オペレーションや顧客体験の進化に向けた取り組みを進めている。現在、ファストフード業界のドライブスルー領域では、欧米を中心にAI音声注文の導入事例が見られる一方で、認識精度の低さや柔軟な対応の難しさといった課題が指摘されている。こうした状況を踏まえ、本実証実験では、AIにすべての工程を任せるのではなく、AIがオーダー受注を担い店舗スタッフがそれをサポートする「ハイブリッド応対」を採用。モスバーガーが大切にする接客スタイルやホスピタリティを尊重しながら、AIと人が協調する形でのドライブスルー運用を通じて、接客体験と店舗オペレーションの両立を検証する。

音声対話AI「AI Order Thru」を活用

本実証実験では、New Innovations が開発した、実店舗におけるオーダー業務を音声による自然なコミュニケーションで行う音声対話AIシステム「AI Order Thru（エーアイ オーダー スルー）」を活用する。同システムは、AIを単なる人の代替ではなく、「ブランド体験を拡張する存在」として位置づけ、ブランドごとのガイドラインや標準オペレーションを踏まえた対話設計・運用設計を前提としている。本実証では、モスバーガーの接客スタイルやオペレーションに即した形で対話設計を行った。AIがオーダー受注を担当し、店舗スタッフが必要に応じてサポートする「ハイブリッド応対」を実装している。

複数店舗での常設化も視野に

モスバーガー 吉川美南店を皮切りに、2026年度中に合計5カ所程度で実証実験を行い、そのうち複数店舗での常設を目指す。将来的には、「500キロカロリー以下のセットメニューを紹介して」といった要望などに対し、AIならではのスピード感でメニュー提案を行うことや、キャンペーン期間中にアニメの人気キャラクターなどが応答するといったAIドライブスルーならではの展開を視野に入れ、検証を進めていく。