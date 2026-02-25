「チロルチョコも、小さくなったよね?」そんな風に思ったことはありませんか? そんな意見に対し、公式がSNSで反論しています。

定期的に「チロルチョコが小さくなった」とのご意見を見かけるのですが、声を大にして言いたいです

.

＼ずっとサイズ変わってません!!/

.

袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ(バーコード入り)があり、これらを混同されていると推察します🔍

.

ご承知おきください💁

(@TIROL_jpより引用)

物価が高騰する中、さまざまなお菓子が「小さくなった」と度々話題になっていますが、チロルチョコもそんな風に言われることがあるのだとか。そんな意見に対し、公式が声を大にして「ずっとサイズ変わってません!!」と反論。すると、大きな反響が!

「サイズ2種類あるのは知らなかった」

「単品と袋入りでこんなに違うのか…」

「ようやく疑問が解決した 公式さんありがとう!」

「疑ってゴメンナサイ」

「私はこのミルクの包み紙からチロルチョコ包み紙コレクションが始まったので、声を大にして言いたいです ＼ずっと最高で変わってません!!/」

「変わらず居てくれて、ありがとう!チロルチョコ!!」

サイズが2つあったことに驚く人や、疑ったことを謝る人、チロルチョコへの愛と感謝を口にする人など、2月23日時点で8.3万を超えるいいねが寄せられています!!

今も昔も変わらないチロルチョコ、変わらず愛されているチロルチョコ。これからも一粒ひと粒、美味しくいただきたいですね。