今年も山崎春のパンまつりがスタートしています。毎年のことながら、一生懸命シールを集めては貼って集めては貼って……を頑張っていることと思いますが、そんな中、SNSでは「＃春のパンまつりあるある」が話題となっています。

【#春のパンまつりあるある】

.

ピンクのシールをあらゆる日用品に貼りがち

.

#春のパンまつり🌸

(@yamazakipan_cpより引用)

なるほど! 外出先でパンを食べて、とりあえずスマホに貼っておく……、これ、確かにやっちゃってますね(笑) スマホだけではありません。例えば……お財布やファイルにも。

このあるあるに、「あるわーー!!」「めっちゃ、わかります…笑」「スマホの裏にめっちゃ貼ってた笑」「クリアファイルはあるあるすぎるwww」と共感の声が続々と。

また、それぞれに貼る場所があるようで、「私はマグボトルに貼っておいて家で練習台紙に貼り替えたり、デスクに貼っておいたりしています」「クレジットカードや診察券に貼って家まで持ち帰ります」「ロッカーに貼っておくと貯めてない人がさらに貼ってくれてたw」「シール台紙を手に入れるまでは冷蔵庫に貼りがち」といったコメントが多数寄せられています。

さらに、「そして時間が経って変な剥がれ方をする…」「そしてシールの粘着が弱まりポロっとどこかへ行って探しきれずまた点数分買う羽目に」など、新たな「＃春のパンまつりあるある」も……。令和の時代にシールブームが再燃していますが、「春のパンまつり」が始まったのは1981年のこと。長い歴史の中で確率されたシールあるある、さすがですね!

ちなみに、専用シール台紙はこちら から印刷することもできるそうです。たくさん集めて、今年もすてきなお皿をゲットしちゃいましょう!!