東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、2月15日よりスタートした「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の関連コンテンツとして、出演キャストの「クランクイン直前インタビュー」、第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリーを配信する。さらに、キャラクターと一緒に写真が撮れるカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」にも『ギャバン・インフィニティ』が登場。また放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ「補完捜査 ギャバンの非番」の配信を3月8日より配信する。

出演キャストのクランクイン直前インタビュー!

出演キャストの「クランクイン直前インタビュー」では、キャストたちの撮影が始まる前の意気込みやコメントを届ける。「弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ」役の長田光平編、「伊達大佐」役の松永有紘編、「アギ」役の有坂心花編の3本を本日2月15日より、次週2月22日10時からは「哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー」役の赤羽流河編、「和仁淵力哉」役の安田啓人編、3月1日10時からは「祝 喜輝／ギャバン・ルミナス」役の角 心菜編、「高鳴寿」役の谷田ラナ編を会員見放題配信予定。

『ギャバン インフィニティ』のウラ話を語るオーディオコメンタリー配信

第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリー(副音声)の会員見放題配信を同日から配信する。長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役)、福沢博文(監督)、久慈麗人(チーフプロデューサー)が出演し、ここだけでしか聞けない作品のウラ話を語る。

「多元宇宙(コスモレイヤー)」という壮大な世界観を表現するために福沢監督と久慈プロデューサーが特にこだわったという音楽、そこに込めた想いや注目ポイントを聞けば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』をさらに楽しめるはず! そして、極秘に制作が進められた新シリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」のオーディションエピソードも明かされる。

「東映特撮ファンカメラ」でギャバい初回放送記念写真を!

TTFCアプリ内に実装されているキャラクターフレーム付きカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」にギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスの3キャラクターが登場する。フレーム内のキャラクターは拡大＆縮小、配置の変更が自由にできるほか、インカメラに設定しても撮影可能。

撮影した写真は自身のスマートフォンまたはタブレット端末の写真アプリ内に保存し、各種SNSへの投稿もできる。

放送と連動したスピンオフミニドラマ『補完捜査 ギャバンの非番』

テレビシリーズ本編のウラで巻き起こる知られざるギャバン達の日常を描く放送連動コンテンツ『補完捜査 ギャバンの非番』が3月8日に放送される第4話以降連動し、毎週日曜10時にTTFCにて会員見放題配信を開始する。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映AG・東映