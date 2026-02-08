東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、2月8日放送の第49話で最終回を迎えた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に関連したコンテンツ「ゴジュウジャー補ジュウ計画『懺悔室 THE FINAL」」、テレビシリーズ完結記念の「東映プロデューサーチーム スペシャル座談会」(電子書籍)、キャストからの「ありがとうメッセージ」動画を2月8日10時より配信する。

最終話と連動したエピソード「懺悔室 THE FINAL」配信

最終話(第49話)「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」と連動したエピソード、ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室 第49話補ジュウ計画「懺悔室 THE FINAL」が、2月8日10時よりTTFC会員見放題で配信がスタートする。

テレビシリーズが最終回を迎えてめでたし、めでたし……のはずが、異常事態発生で吠が激怒。うなだれる陸王、嘆く竜儀、唖然とする禽次郎、深刻な顔の熊手、考えるブライダン……一体「ゴジュウジャー補ジュウ計画ナンバーワン懺悔室」に何が起こったのか!?

東映プロデューサーチーム スペシャル座談会(電子書籍)

東映のプロデューサー陣による、テレビシリーズ完結記念のスペシャル座談会の電子書籍も、2月8日10時よりTTFC会員見放題で配信スタート。

スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品としてスタートした『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。周年作品を背負うことになったプロデューサーたちの覚悟、そして制作が始まってから聞かされたスーパー戦隊シリーズ休止への本音、そして、突然訪れた番組最大の難局を彼らはどのようにして乗り越えたのか。

また、昭和を代表する特撮ヒーロー『快傑ズバット』と一緒に写真が撮れるカメラアプリ「東映特撮ファンカメラ」が生まれた経緯や、放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』で人気を博した「竜子姐さん」シリーズの秘話など、東映プロデューサーが「ゴジュウジャー」を語り尽くす。

ゴジュウジャーの6人からキャストメッセージ」到着!

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の6人、冬野心央(遠野 吠／ゴジュウウルフ 役)、鈴木秀脩(百夜陸王／ゴジュウレオン 役)、神田聖司(暴神竜儀／ゴジュウティラノ 役)、松本 仁(猛原禽次郎／ゴジュウイーグル 役)、志田こはく(一河角乃／ゴジュウユニコーン 役)、木村魁希(熊手真白／ゴジュウポーラー 役)からTTFC会員に向けた「一年間応援ありがとうのメッセージ動画もTTFCにて同時に配信される。

最終回放送記念「#ありがとうゴジュウジャー」投稿キャンペーン実施中!

2月14日23：59までにTTFCアプリ内でファン投稿ををすると、後日(2月下旬予定)、ゴジュウジャーキャストからの限定デジタルメッセージカードがもらえるキャンペーンを実施。

投稿回数の限度はないが、配布されるメッセージカードは一種類。ザインはTTFC内のみのシークレットだ。また、投稿者のなかから抽選で1名に「ゴジュウジャーキャスト6人の直筆サイン入り色紙」をプレゼントする。詳細はTTFCアプリを参照のこと。

