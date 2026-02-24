タレントの藤本美貴が1月27日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で、「なんて素敵な旦那さんなんだろう…」と視聴者の胸を打つ悩み相談に向き合った。容姿の変化を理由に強い自己否定に陥ってしまった20代女性に対し、「すごいね」「最高の旦那さん」と夫の言葉を全肯定しながら、“昔に戻ること”よりも“今の自分をどう生きるか”を大切にするべきと説明。その相談内容と藤本の温かい言葉の数々に、共感と感動の声が相次いでいる。

藤本美貴

「すべて包み込んでくれる旦那さんがすべてじゃないですか?」

「転職のストレスで過食嘔吐になり25キロ、妊娠・出産で15キロ増量し、約1年半で合計40キロ太ってしまった」と明かした相談者は、「痩せていたころの昔の写真を見ては落ち込んでいる」と吐露。結婚3年目の夫は、「性格や中身が好きだから、太ってても何も思わない」と慰めてくれるというが、「旦那に捨てられないか? こんな私なんて好きでいてくれるわけがない」とどんどんネガティブになってしまうと語った。

藤本は、妻の容姿を否定しない夫に、「すごいね」「最高の旦那さん」と感心しながら、「急激にダイエットしても、リバウンドしたりするから。末永く付き合っていくダイエットが1番いい」とアドバイス。また、「私は昔の写真を見たら、すごいポジティブな気持ちになるよ? こんなにかわいかったんだ! って(笑)」と続け、「痩せたら私こんなにかわいいんだ! みたいなのをモチベーションにやってくってどうですか? それを励みにしていけばいいんじゃない?」とエールを送った。

「昔は昔なのよ。もう変わらないの」と強調した藤本は、「それをすべて包み込んでくれる旦那さんがすべてじゃないですか? だから、本当に痩せなくてもいいんじゃない?」とも。今の自分を認めることが大事だといい、「急激に太っちゃってるから、それが心配だから。健康的になろう! ぐらいの感じでいいんじゃないのかな」「健康のために2～3キロ痩せようかなとか。別に40キロ増えたからって、40キロ落とさなきゃいけないわけでもない」と自身の考えを伝えた。

藤本も、芸能人という職業柄、過去の見た目と比較されることが多いというが、「昔と比べられても、時は経ってるわけだし。別に今の自分も嫌いじゃない」とキッパリ語り、「苦労して戻ったところで何があるんだろうって思っちゃう。それは見た目でしかなくて、そこに幸せはあるのかな」と真剣な表情。「同じ体重になったって、絶対同じ見た目にはならない。刻んできた時間があるから。そこはいい意味で諦めて、今の自分をどう素敵に見せるかっていうことだと思う」とポジティブな考えを主張した。

「私なんて、“○○のおばさん”みたいに書いてあるけどさ。いや、おばさんじゃん(笑)。私、40歳だよ?」と笑い飛ばした藤本。改めて、相談者に向け、「昔に戻るんじゃなくて、旦那さんのために、今の自分を見つめてほしい。なんだったら、昔の写真捨ててください。そんなんで悩むぐらいだったら、いらんいらん」と伝え、「もう最高よ。無敵じゃん。誰よりも幸せじゃない? だって、“どんな見た目でも愛してるよ”って言ってくれるんだから」と励まして締めくくっていた。

視聴者からは、「まじでそうだ」「ミキティってかっこいいな」「泣きそうになりました」「精神的にも成熟した大人になりたいと思えました」「なんて素敵な旦那さんなんだろう…」「素敵な旦那さまとストレス溜めないように過ごしてほしい」などの反響が寄せられている。