20日のテレビ朝日系バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00～)では、「日本全国激アツ空港巡り」を放送する。

今回のテーマは、「日本全国激アツ空港巡り」。小学生のころ、パイロットを夢見ていたという石原は、飛行機も空の旅も大好き。今では年間200フライト以上をこなしており、全国の空港を知り尽くしているという。そんな空港通の石原が厳選した魅力豊かな4つの空港を、番組が徹底取材。良純と孝太郎は4空港を映像で巡る“バーチャル空港ツアー”を楽しむ。

国内線・国際線ともに利用者が最も多い、日本の空の玄関口・羽田空港(東京国際空港)。石原は、朝のフライト時に保安検査場を抜けた先の第1ターミナルにある老舗ベーカリーによく立ち寄るそうで、クリームパンやメロンパンを朝食がわりに購入するのがお決まりだと話す。

さらに石原は「僕は昔、空港に行ったら寿司店に行くのを楽しみにしていた」と自身ならでがの楽しみ方を明かし、「最近は、空港の近くの温泉がマイブームで、フライト時間の前に近くの温泉施設に寄ってから空港に行く。仕事で行ったり来たりするだけだと、つまらないから」と良純流の空の旅満喫法も伝授する。