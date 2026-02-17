グレイ・パーカー・サービスは、 運営するオンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において、「ちいかわだらけくじ(1回1,100 円）」と「ハチワレだらけくじ」を2月24日11:00～3月2日23:59の期間で販売する。

「ちいかわ」から、 何度引いてもちいかわしか出ない「ちいかわだらけくじ」と、ハチワレしか出ない「ハチワレだらけく じ」が同時に開催。それぞれA賞には、全長40cm超えの超BIGなぬいぐるみから、ぬいぐるみポシェットまで、なにを引いても「ちいかわだらけくじ」はちいかわが、「ハチワレだらけくじ」はハチワレが当たるハズレなしのラインナップとなっている。

なお、いずれかのくじをを「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、もれなくA6サイズのシールシートをプレゼント。「ちいかわだらけくじ」の場合は「ちいかわ」柄のシールシート、「ハチワレだらけくじ」の場合は「ハチワレ」柄のシールシートがそれぞれ1枚もらえる。

「ちいかわだらけくじ」(全19種）商品ラインナップ

◆A賞：超BIGぬいぐるみ(全2種)

◆B賞：磁石でぴたっと！なかよしぬいぐるみ(全1種)

◆B賞：救出！着脱ぬいぐるみ(全1種)

◆C賞：ぬいぐるみポシェット(全2種)

◆D賞：おともだちマスコット(全7種)

◆E賞：全身ぬいぐるみバッジ(全6種)

「ハチワレだらけくじ」(全16種）商品ラインナップ

◆A賞：超BIGぬいぐるみ(全2種)

◆B賞：フェイスクッション(全2種)

◆C賞：ぬいぐるみポシェット(全2種)

◆D賞：マスコット(全4種)

◆E賞：てくてく全身ぬいぐるみバッジ(全6種)

(c)nagano