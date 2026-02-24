真っ白に降り積もる雪。その一粒一粒をよく見てみると、驚くほど繊細な結晶の姿が見えてきます。現在インスタグラムでは、そんな雪の結晶を“iPhoneで美しく撮影する方法”が注目を集めています。

今雪降ってる? 今やってーーー!

雪が降ってる状態じゃないとできないです😊

この撮影方法を紹介したのはフォトグラファーの「とちひめ/栃木で活動中 RKP9(@tochihime32)」さん。

カメラの“マクロ機能”を使っているそうで、その手順がコチラ!

まずは雪が降っているときに、黒い布や傘を外に置き、iPhoneの「設定」から「カメラ」を選択。

下にスクロールして「マクロ撮影コントロール」をオンにする。

写真の倍率を2倍、露出を-2に設定。

左下にマクロのマークが表示された状態で撮影。

そして撮れた写真を見てみると……。

こ、これは綺麗すぎます……!!

繊細な結晶の形がくっきりと浮かび上がり、まるで小さな宝石のよう。写真を見ているだけでうっとりしちゃいますよね。

この撮影方法は、iPhoneのマクロ機能が搭載されている機種で可能です。ただし、マクロ機能がない場合でも、1倍で近づけば結晶を撮影できるそうですよ。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数75万回以上、9000件のいいねを記録(2月18日時点)。「わぁ〜、見てるだけで感動」「え! すごいっ! やってみたいな〜」「やってみました! 感動しました ありがとうございます♪」など、数々のコメントも寄せられました。

撮影のコツについて、投稿者のとちひめさんは次のように教えてくれました。

「落ちてきた雪を黒い布やタオルでキャッチし、壊さないように触らずに撮るのがコツです。雪はふわふわなぼたん雪がベストです!」

空から届く、ほんの一瞬の芸術。雪が降ってきたら、ぜひ試してみたいですね♪