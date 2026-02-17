今年の冬はかなり寒く、首都圏でも久しぶりに雪が積もって話題になりました。栃木県のほうもだいぶ冷え込んでいるようで、インスタグラム上ではこのような驚きの映像が大きな注目を集めています。

蛇口を捻ると、ホースの中で凍った氷でてきません? ⁡⁡ちょっと楽しいꉂ🤣𐤔 (@bears_palmより引用)

動画の投稿主は栃木県北部でヤシ、ユッカ、アガベ、塊根植物等の育成販売をされている「Bear's_palm(@bears_palm)」さん。なんと夜から朝にかけてホースの中で凍った氷が、蛇口を捻ると水に押し出されて出てくるのだそう!!

映像では、長細い氷がカランコロンと澄んだ音を立てながら、まるで途切れることなく生まれてくるように流れ出てきます。

透明な氷と軽やかな音が相まって、見ているだけでも楽しい気持ちになりますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数355万回以上、2.6万件のいいねを記録(2月17日時点)。「えー! すごい! そんなんになるんですね! 確かに音が心地いいです♪ でも寒そう〜」「え? ホースの中から? 凄い!! 初めて見ました!」「おもしろ! きれいな音ね!」「ところてんみたいだー」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の注目を集めたホースの氷。投稿主のBear's_palmさんにお話をお聞きしました。

⁡ ── このような現象が起こるときの気温はどのくらいなのでしょうか?

これは9時か10時頃、氷が少し溶けてきたくらいなので、外気温は5℃くらいだと思います。⁡早朝などで気温が氷点下になってる場合、水道自体が凍って、全く出てきません。

── 実際に拝見されたご感想をお聞かせいただけますか?

12月頃これを見ると、今年も冬が来たなぁ。という感じです! ⁡また、音がいいんです!

Bear's_palmさんのもとでは、すっかり冬の風物詩になっているようです。ぜひ実際に体験してみたくなりますね♪