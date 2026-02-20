バンダイスピリッツは、『戦闘メカ ザブングル』より「HG 1/144 ドラン・タイプ」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

『戦闘メカ ザブングル』より、ウォーカーマシン「ドラン・タイプ」が完全新規造形でHGシリーズに登場。最新のフォーマットで機体形状とカラーリングが再現され、「ドラン・タイプ」ならではの可動を実現。また軽ウォーカーマシン“レッグ・タイプ”“ホッグ・タイプ”“ブラン・タイプ”が付属する。

●完全新規造形で飛行型ウォーカーマシンが飛び立つ！

ドラン・タイプを最新のフォーマットでHGキット化。機体形状、カラーリングの成形色再現はもちろん可動、プロポーションも現代の立体物としての理想を追求。作中を再現したアクションポーズも対応できる。コクピット部は薄肉のクリアパーツで再現。コクピットの中身も見える仕様となっている。

●特徴的な機体形状を徹底再現

劇中さながらのポージングが可能で、複数の可動軸で駐機状態を再現できる。キャノピー部分は着脱可能。コクピット部には付属のラグ・ウラロのフィギュアを搭乗させることができる。

また、2基の巨大ローターは劇中の飛行をイメージし回転させることが可能。「20mm2連装機関砲」は砲台部分の回転可動と砲身部分が上下に可動し、表情付けが可能で、「5連ロケットランチャー」は、各部の軸可動で開閉が可能となっている。

●多彩な可動域でフレキシブルなポージングに対応

●レッグ・タイプ／ホッグ・タイプ／ブラン・タイプが付属

●フルカラーパッケージでお届け

付属品：レッグ・タイプ／ ホッグ・タイプ ／ブラン・タイプ ／ ラグ・ウラロフィギュア×２

(C)創通・サンライズ