バンダイスピリッツは、『ウルトラマンゼアス』より「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月20日16時より予約を受け付ける。2026年7月発送予定。

「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」は、『ウルトラマンゼアス』劇場公開30周年を記念し、同作に登場する、Z95星雲・ピカリの国からやってきた「ウルトラマンゼアス」をS.H.Figuartsシリーズで再現したアイテム。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時「ウルトラマンゼアス」のスーツ制作に携わった成田穣氏による造形。劇中の「ウルトラマンゼアス」の印象を徹底的に再現。

可動は、「ウルトラマンゼアス」のアクションのために必要な可動域を網羅。肩構造には引き出し関節を採用しており、特徴的なファイティングポーズから、手を洗うといった「ゼアス」らしいコミカルな動きまで自由に再現可能。股関節にも引き出し構造を採用しており、印象的な「ウルトラかかと落とし」も自然な印象でポージングができる。

また、「ウルトラマンゼアス」が劇中で使用する「スペシュッシュラ光線エフェクトパーツ」が付属。劇中の激闘を再現できうｒ。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各5種

スペシュッシュラ光線エフェクトパーツ

交換用カラータイマー（赤）

(C)円谷プロ