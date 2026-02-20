メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』より「【抽選販売】C.F.C-HE- LIMITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダ AKF-11 サーキットモード BLACK Ver.」(4,290円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月16日(月)13時～2026年3月2日(月)23時までの期間、予約が受け付けられ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。

装いを新たに再登場したC.F.C(サイバーフォーミュラコレクション)-Heritage Edition-シリーズに2026年限定モデルが登場。

『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』で主人公・風見ハヤトを史上最年少で2年連続優勝「栄光のダブルワン」へと導いた名機「スーパーアスラーダAKF-11」が、黒を基調とした高級感のある特別カラーで登場。

限定仕様として、専用ディスプレイケースと銘板調ホイルステッカー、特製エッチングプレートなど豪華なセット内容となっている。

本商品は国内外のホビーショップ、イベントでの販売が予定されているが、同じ仕様の商品が特別にプレミアムバンダイでも抽選販売される。

(C)SUNRISE