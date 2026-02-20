猿田彦珈琲は2月24日から、春の訪れを感じる季節限定ドリンクとして「コーヒー&花いちごのjellatte」(ICEDのみ/店内:780円、持ち帰り:766円)と「ハニーカモミールラテ」(HOT・ICED/店内:650円、持ち帰り:638円)の2種類を一部店舗を除く「猿田彦珈琲」全店にて販売する。

「コーヒー&花いちごのjellatte」は、コーヒーやミルク、フルーツ、クリームなどさまざまな素材を重ね合わせた一杯。

同店の定番である「大吉ブレンド」とくず粉を使用したコーヒーゼリーに、4種(ローズ、ハイビスカス、ラベンダー、エルダー)の花々といちごが香るフローズン、ホイップ、いちごソース、ピンク色のチョコレートをトッピングしている。

「jellatte(ジェラッテ)」とは、"思わずジェラシーを感じてしまうほど美味しい一杯を届けたい"という想いから生まれた、同店の新感覚のスイーツドリンク。

春に販売していたドリンク「花いちごラテ」が、今年は「コーヒー&花いちごのjellatte」として提供される。

同商品は、東京大学店・図書館店・豆屋を除く全店にて、2月24日～3月30日の期間で販売される。なお、予告なしで一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

また、過去に支持を集めた「ハニーカモミールラテ」がリニューアルして再登場。リラックス効果のあるカモミールの香りに、蜂蜜のやさしい甘さとコーヒーのコクを合わせた一杯。トップには春を思わせるビーポーレン(ミツバチ花粉)をまぶしている。

さらに今年は、隠し味にバナナピューレを加えることで味わいに深みととろっとした濃厚な質感が生まれ、余韻を長く楽しめるよう工夫されている。

同商品は、東京大学店・豆屋を除く全店にて、2月24日～3月30日の期間で販売される。なお、予告なしで一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

完熟したチェリーの甘さと、桜餅を思わせる風味を感じられる「春うららブレンド」(豆:1,200円、ドリップバッグ:1,200円、ドリップコーヒー:680円)も販売する。同商品は、異なるプロセスのニカラグア産コーヒー豆を、それぞれ焙煎度合いを変えてブレンドすることで、柔らかな口当たりと爽やかな余韻に奥行きを生み出している。さらに、完熟した果実を思わせるエチオピア、華やかな花の香りを漂わせるコスタリカ、個性的なコロンビアをアクセントに加えることで、複雑さと奥行きのある味わいを実現。

春限定のギフトセットも公式オンラインショップにて多数展開されている。

東京大学店を除く全店と公式オンラインショップにて、2月15日～3月16日の期間で販売している。なお、ドリップコーヒーは店舗限定となり、予告なしで一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。