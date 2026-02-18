タリーズコーヒージャパンは2月24日から都内対象店舗での提供を皮切りに、カフェチェーン業界では初導入(※)となるバイオマスフィルム製の手提げ型カップホルダーの提供を開始する。順次全国へ展開予定。

※JALUX調べ

今回展開するカップホルダーは、環境配慮型資材の普及・提案を推進するJALグループの商社であるJALUXとカネカとともに、100%バイオマス由来のカネカ生分解性バイオポリマー「Green Planet」を用い製品化したもの。

台湾やベトナムなどで広く普及している「カップホルダー型」を、日本市場向けに利用者の利便性を追求して改良・開発した。ドリンクを手をふさがずに持ち運べ、好きなタイミングで飲むことができるため、購入後の移動や空港など荷物の多い場面でもドリンクを携行できる。

カフェのテイクアウトが日常的な文化として根付く現代に新たなテイクアウトスタイルを提案する。

2月24日から羽田空港第1ターミナル9番ゲート店、羽田空港第1ターミナル15番ゲート店、ソニーシティ内店、神楽坂店、新宿住友ビル店にて提供開始予定。4月以降、一部店舗を除く全国のタリーズコーヒー店舗にて順次提供開始予定となっている。