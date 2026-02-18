サンマルクカフェは3月8日と9日の2日間、「サンマルクカフェ創業祭」を関西国際空港店を除く全国のサンマルクカフェにて開催する。期間中は、チョコクロを1個購入した人にもう1個プレゼントする「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を実施する。

「チョコクロBUY1 GET1 FREE」

サンマルクカフェは、1999年3月8日に東京・銀座に1号店をオープンして以来、全てのパンを店内で手作りし、作りたて・できたてを提供するベーカリーカフェとして現在全国に286店舗(2月18日現在)を展開し、2026年で創業27周年を迎える。

今回、創業日である3月8日と語呂の良い翌日の3月9日(ｻﾝﾏﾙｸ)に創業祭を開催し、両日11時～閉店時間までの間「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を実施する。

なお、1会計あたり「チョコクロ」1個までが「チョコクロBUY1 GET1 FREE」の対象となる。株主優待カード含むその他値引・割引との併用はできず、デリバリーは対象外。食材がなくなり次第終了となる。

また、数量限定でチョコクロが2個入る限定パッケージ「サンマルクカフェ創業祭BOX」も販売する。BOXにはサンマルクカフェ1号店とチョコクロ誕生秘話が描かれている。