「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」では、2月18日より桜シーズンがスタートしました。今年は「Serendipity in SAKURA ― あなたのSAKURAに出会う春 ―」をテーマに、ひと足早く桜の情景に触れながら、訪れる春に思いを馳せる時間を提供するのだそう。メディア向けに開催された試飲会で、3種類の桜ビバレッジを味わってきました。

2月18日より発売中の3種類の桜ビバレッジ

ロースタリー 東京を代表するコーヒーに桜の香りを重ねた『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』

『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』(持ち帰り1,276円、店内利用1,300円)

1階のメインバーで提供されるのは、中目黒の桜から着想を得たという、ロースタリー 東京のシグネチャーコーヒーである『バレルエイジド コールド ブリュー』に、桜の香りを重ねた『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』です。

ウイスキーの樽の中で熟成させたコーヒー豆をコールド ブリューで抽出した『バレルエイジド コールド ブリュー』をベースに、桜シロップやローズシロップ、塩を加えた桜エッセンスと桜ジュレを合わせ、グラスの淵には桜の葉をトッピングしています。

まずは混ぜずにグラスの底からストローで飲んでみると、塩味がほんのりと効いて桜もちのような味わい。混ぜ合わせてみれば、桜のやさしい香りにウイスキーをまとったコーヒーの芳醇で奥行きのある香りが重なり、やわらかな甘みとみずみずしい桜の風味を楽しめました。

アレンジにアイスクリームをカスタマイズ(+220円)することで、フロートのように程よいコクとまろやかさをプラスこともできますよ。

夕暮れの桜を思わせる『夕桜 アリュール ピーチ ティー』

『夕桜 アリュール ピーチ ティー』(持ち帰り1,178円、店内利用1,200円)

2階のティバーナ バーでは、時間の経過とともに表情が変わる“夕桜”の美しさを、味と香りの移ろいで感じられる『夕桜 アリュール ピーチ ティー』が登場しました。

ベースとなるのは、ピーチの味わいにカモミールやパイナップルが香る『ピーチ トランクイリティ』と、緑茶やハイビスカス、パイナップルなどを合わせた『さくら アリュール』のティバーナで展開される2種類のブレンドティー。そこに、桜シロップとラベンダーシロップを合わせた夕桜ジュレ、スパークリングウォーター、ピーチフレーバームースが重なり、夕桜を思わせるグラデーションを描いていました。

ムースの上には花びらも

おすすめの飲み方は、ストローで混ぜながら味わうのがベストなのだそうです。ピーチやカモミールの味わいに、ラベンダーのフローラルさがほのかに香り、春の宵を思わせるやわらかな印象。ブレンドされた緑茶や微炭酸によって程よい爽快感も感じられました。混ざり具合によって変化する味や香りを楽しみながら、ゆっくりと穏やかな時間を過ごしたくなる一杯です。

目黒川の桜を写し出す『桜 アリュール ストロベリー フィズ』

『桜 アリュール ストロベリー フィズ』(店内利用のみ2,500円)

3階のアリビアーモ バーに登場したのは、目黒川に咲き誇る桜と、水面に反射する桜色の色鮮やかな輝きをイメージした『桜 アリュール ストロベリー フィズ』です。ジンフィズにミルクを加えたものをアレンジしたという本カクテルは、桜シロップ、麹スピリッツ、トニックウォーターを合わせ、イチゴピューレと『さくら アリュール ティー』のミルクフォームを重ねたもの。グラスの上にはイチゴとホワイトチョコレートを焼いたお菓子が添えられていました。

提供時に渡されるマドラーで混ぜてから飲んでみると、上品な爽やかさを感じられるイチゴミルクのような味わい。その奥には甘酒のようなやさしいコクが感じられ、ふわっと心がほどけるような美味しさがクセになります。

添えられたお菓子は、ほろほろとしているのにイチゴのジューシーさを感じる不思議な食感。相性のよいイチゴとホワイトチョコレートの味わいがぎゅっと濃縮されていました。

『桜 アリュール ストロベリー フィズ』は、麹スピリッツをノンアルコールの日本酒に変えたスピリットフリーも用意されているので、お酒が苦手な人も楽しめますよ。

ロースタリー 東京の情景から着想された「目黒川で一番ちいさなお花見展」を初開催

今年のロースタリー 東京の桜シーズンでは、桜の開花を待つ目黒川の風景や、春を迎える館内の情景から着想を得た、繊細な桜のミニチュアアートを館内に並べた「目黒川で一番ちいさなお花見展」を開催しています。各フロアに1作品ずつ全4作品が並んでいるので、桜を先取りして楽しめるミニチュアアートを眺めながら、桜をモチーフにした新作ビバレッジをぜひ味わってみてくださいね。

ステンドグラス調の小窓

ロースタリー 東京の“コーヒーのワンダーランド”という世界観から着想し、コーヒー工場の風景をミニチュアアートとして表現

春の夕暮れに佇む目黒川の情景を切り取ったかのようなミニチュアアート

ロースタリー 東京の春の訪れを感じさせる商品を、ひとつの風景としてまとめたミニチュアアート

商品が並ぶ様子を精緻に再現