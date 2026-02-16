ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、2月18日(水)よりスプリングシーズンが始まります。第一弾として登場するのは、アールグレイとハニーレモンを合わせた『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』。春らしい爽やかさを演出する新作を味わいに試飲会に参加してきました。

華やかさと爽やかさを兼ね備えた『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』

『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』(Tallサイズのみ/持ち帰り707円、店内利用720円)

スターバックスのスプリングシーズンといえばSAKURAのイメージがありますが、今年のスターバックス ティー & カフェでは、茶葉の爽やかさから春を感じてもらいたいという思いを込め、フローラルな味わいとハニーレモンの甘酸っぱさを掛け合わせた春らしい『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』が登場します。

主役となるのは、スターバックス ティー & カフェで展開する「アールグレイ ブーケ ディライト」。アールグレイにラベンダーやローズ、ハイビスカスなど彩りあふれる花々をブレンドしており、そこにハニーレモンの爽やかさが加わることで、春の訪れを五感で感じることができる味わいになっているのだそう。

『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』は、「アールグレイ ブーケ ディライト」のティー ラテに、上品な甘さと爽やかでほんのりフローラルな余韻が残る口当たりの良いアールグレイティームースを合わせています。その上にはマヌカハニー入りはちみつのコクとレモンピールの甘酸っぱさが際立つ相性抜群のレモンジャム、柑橘の爽やかな香りが広がるベルガモットシトラスパウダー、ほのかに香ばしいクラッシュピスタチオがトッピングされていました。

早速ひと口飲んでみると、アールグレイをベースに色鮮やかなブーケを連想させる華やかで上質な味わい。マヌカハニー入りはちみつのコク深さとレモンピールの甘酸っぱさが爽やかさを演出し、まろやかな口当たりながらもラテとは思えない軽やかさを感じられました。トッピングのクラッシュピスタチオは、主張しすぎずにちょっとした食感と香ばしさをプラス。春らしいやわらかな雰囲気に包まれるような、やさしい気持ちになれる一杯でした。

『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』は、アイスとホットを用意。アイスはより爽やかさを感じられ、ホットはティーの味わいをより楽しめるので、その時の気分に合わせて楽しむことができますよ。

『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』の発売期間は、2月18日からなくなり次第終了。ひと足早い春をぜひ体感してみてくださいね。

人気のティーラテをノンシロップでオーダーが可能に

ノンシロップの『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』

スプリングシーズンより、『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』をはじめ、スターバックス ティー ＆ カフェで販売しているすべてのティー ラテが、ノンシロップでオーダーすることが可能になります。すっきりとした味わいで、ティーの華やかな風味や香りをダイレクトに楽しみたい時など、好みや気分に応じてカスタマイズすることができますよ。

イタリアンベーカリー「プリンチ」からは春のデザートが登場

同じく2月18日(水)からは、スターバックス ティー & カフェのティービバレッジと相性の良いイタリアンベーカリーのプリンチの春新作デザートが販売されます。

『トルタ ピスタチオ&ベリー』は、タルト生地にピスタチオの香り豊かなアーモンド生地を重ね、ブルーベリーとラズベリーをトッピングしたもの。バター香る香ばしいタルト生地と濃厚なコクのピスタチオムクリーム、ジューシーなミックスベリーと、それぞれの味わいのバランスが絶妙！甘酸っぱすぎず、重すぎず、素材の調和を楽しめるタルトとなっていました。

『トルタ ピスタチオ&ベリー』は、ノンシロップカスタマイズをした『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』と相性が良いのだそう。ベルガモットの華やかな香りにいくつもの花々を重ね、クリーミーなバニラのような香りをもつ『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』に、上質な味わいのピスタチオクリームとジューシーなミックスベリーが重なり、ティーの余韻に甘酸っぱさが溶け合います。 よりティーの旨みを楽しみたい時は、『アールグレイ ブーケ ディライト』と一緒に楽しむのもおすすめですよ。

待ち遠しい春まであとわずか。華やかで爽やかな味わいから、ひと足早い春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか？