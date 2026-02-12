スターバックスは2月16日、「スターバックスマイカスタマイズジャーニーセット」(19,000円)のオンライン抽選エントリーの受付をGold会員限定で開始する。

今年のマイカスタマイズジャーニーセットは、スターバックスのショッピングバッグから着想を得た2WAYレザートートバッグ、チャームとしても楽しめるミニレザーポーチや、晴雨兼用アンブレラ、何度でもカスタマイズ割引が受けられるカスタマイズパス、その他店舗で利用できるフード&ドリンクチケット(各3枚)などが詰まった特別なセットとなっている。また購入者特典として、モバイルオーダー&ペイでも使える「My Customize Journey Monthly eTicket」も楽しむことができる。

価格は19,000円で、送料無料。Gold会員のみエントリー可能で、期間は2月16日10:00～2月27日 23:59までとなる。オンラインストア抽選販売のみとなり、店舗での販売は行われない。当選発表は3月6日11:00～17:00頃を予定している。配送日は3月23日～3月29日となり、希望の日程を選択できる。

ショッピングバッグから着想を得たレザートートバッグ

しっかりとしたマチで収納力抜群の2WAYレザートートバッグ。A4サイズの書類や13インチ程度のPCがスマートに収まる。内側には便利なボトルホルダーとオープンポケットを装備し、整理整頓も快適。上質な牛床革で仕立てたボックス型のフォルムは、持った瞬間にすっきりとした印象を演出する。ショルダーストラップ付きで手持ち・肩掛けの2WAY仕様となっている。

2WAYレザートートバッグ

チャームとしても楽しめる、ミニレザーポーチ

レザーチャームポーチは、ファスナー開閉でしっかりとしたマチがあり、リップやイヤホンなどの小物をスマートに収納できるポーチ。キーリング付きだから、2WAYレザートートバッグはもちろん、お気に入りのバッグやポーチにも簡単に取り付け可能。

レザーチャームポーチ

両面収納のレザーパスケース

レザーパスケースは、カード類をスマートに収められる両面仕様のパスケース。カバー付きの2重構造でプライバシーも安心。着脱可能なネックストラップ付きだから、首から下げたり、バッグやポーチに取り付けることができる。

レザーパスケース

晴れの日も雨の日も寄り添う折りたたみ傘

晴雨兼用アンブレラは、スターバックスのロゴと、コーヒーチェリーのさりげないワンポイント入りで、シンプルな中に個性をプラス。軽量で持ち運びやすく、ビジネスシーンから休日のお出かけまで幅広く活躍する。重さは約197g(カバーを含む)となっている。

晴雨兼用アンブレラ

カスタマイズ割引が受けられるパス

カスタマイズパスは、何度でもカスタマイズ割引が受けられる特別なパス。1ドリンクにつき有料カスタマイズ54円/55円(持ち帰り価格/店内価格)を2点まで。1会計につき1ドリンクまで利用できる。有効期間は2026年4月1日～9月25日までとなる。

カスタマイズパス

フード&ドリンクのチケットセット

スターバックスの楽しみをスマートに持ち歩けるチケットセット。フード・ドリンク各3枚のチケットを綴り型でコンパクトにまとめており、バッグの内ポケットにも収まる仕様となっている。

有効期間は2026年4月1日～9月27日。フードチケットの金額は店内飲食506円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り)496円(税率8%)。ドリンクチケット金額は店内飲食583円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り)572円(税率8%)。チケット金額を超える場合は、超過分を支払う必要がある。詳細はチケット記載事項で確認を。

購入者特典も

購入者特典として、カスタマイズ1点の割引が受けられる「My Customize Journey Monthly eTicket」を2026年4月～9月の6ヵ月間、毎月6枚(計36枚)配信する。1枚につき、有料カスタマイズ54円/55円(持ち帰り価格/店内価格)1点が割引となる。Mobile Order & Payでも利用できる。フードのカスタマイズは対象外。詳しくは配信されるeTicketの記載事項で確認を。