『あいのり』で注目集めたヒデ、3年で終わりを迎えた結婚生活「ある日帰ってきたら…」　

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#3では、恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたヒデが登場し、かつての結婚生活がわずか3年で終わりを迎えた理由を明かす場面があった。

ヒデが登場しているのは、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して新たな恋を探す恋愛リアリティ企画「ママも、恋してイイですか?」。現在はイベント制作会社を経営するヒデは、ライバーのうーちゃんを誘い出し、バーカウンターで2人きりの時間を過ごした。

お互いに「第一印象が良かった」と好意を確認し合うなか、話題は離婚の経緯へ。ヒデは30歳の頃、海外でお店を持ちたいという夢を叶えるためにタイへ出店し、日本とタイを1カ月ごとに行き来する生活を送っていたという。

しかし、仕事に没頭するあまり夫婦間の会話は減少し、心の距離も離れていくことに。そして、「ある日帰ってきたらリビングのテーブルの上に緑の離婚届が置いてあった」と、結婚生活の幕切れを告白した。

当時のことを「幸せにしてあげられなかったっていう罪悪感を感じて」と振り返ったヒデ。「だから次の結婚はなかなか踏み込めなくて」と長年の葛藤を吐露しましたが、38歳を過ぎてようやく再婚への意欲が湧いてきたと語る。

そんなヒデの正直な告白をうーちゃんは静かに受け止め、ヒデの「付き合ったら合うと思う?」の問いに対し「合うんじゃないですか? フィーリングですよ、全部。話さなくてもわかりません? そういうの」と大人の距離感で言葉を交わした。

