有吉弘行「下ネタ禁止なんだよね」太田プロの“意外なルール”とは？後輩芸人も証言

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月10日（日）の放送では、有吉が所属する芸能事務所「太田プロダクション」（以下、太田プロ）について語る場面がありました。

◆有吉と太田プロの関係性

この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から届いた「太田プロって、一見弱みがなさそうだけど、オンライン系のコンテンツが弱いイメージがある」というメールを紹介。これに対し、山本は「たしかに、その辺は脆弱なイメージがあります」と納得します。

有吉も「いわゆる専門部署がないよね」と分析しつつ、「太田プロって基本的には家族経営の事務所ですから、“文句を言わないから自由にやってくれ”っていう感じ。俺はそうだったね」と振り返ります。続けて、土田（晃之）さんや劇団ひとりさんといった同世代芸人の名前を挙げつつ、「みんなコンビを解散して1人になっても、事務所のプッシュを受けて仕事をつかんだわけじゃない。各々（自分の力で）やってきた」と強調すると、山本は「みんな剛腕すぎるんですよね」と先輩芸人の功績に感服します。

さらに有吉は「（俺らの世代は）いまだに事務所から強く言われることは一切ない。その代わり、後輩には結構厳しい」と言い、「太田プロは下ネタ禁止なんだよね」と意外なルールも告白。松崎も「そうなんですよ、言うと怒られます」としっかり証言します。

一方、山本が「（下ネタも話す）このラジオはどうなっているんでしょうか（笑）？」と素朴な疑問を投げかけると、有吉は「ここは治外法権」と言い切り、その堂々とした発言に山本も苦笑いを浮かべていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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