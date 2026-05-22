長野久義 大谷翔平の圧倒的な体格に驚き！「アメリカや中南米の選手よりも大きいので…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月17日（日）の放送では、長野が大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）について語った模様をお届けします。

◆日本時代より増した大谷の迫力

佐藤：長野さん、今日（放送日）は5月17日ですが、アメリカのロサンゼルスでは「大谷翔平の日（Shohei Ohtani Day）」としているそうです。大谷選手の背番号「17」にちなんで、ロサンゼルスの市議会が2024年に制定したということで。

長野：すごいですね。

佐藤：先日、私は（コロラド・ロッキーズの本拠地）コロラドのデンバーで試合を観させていただいたのですが、ドジャース戦だったんですよ。なので、（試合前の）グラウンドに大谷選手がいまして、菅野智之投手（ロッキーズ）に挨拶しに行っていたんです。センター付近にいたんですけど、菅野投手も大きいじゃないですか。

長野：大きいですね。

佐藤：大谷選手はもっと大きくて！

長野：映像で観ていても本当に大きいですもんね。

佐藤：やっぱり、長野さんから見てもそう感じますか？

長野：かなり大きいですよ。

佐藤：身長も高いし、体の厚みがすごいなって感じました。

長野：僕は、日本にいるときに近くで見たことがありますけど、そこまで今みたいに分厚くなかったんですよ。もちろん、背も高いし、筋肉もありましたけど、今の大谷選手をテレビで観ていると、“トレーニングであんなに大きくなるのか!?”と思うくらい、かなりハードなトレーニングをやっているんじゃないかなと、本当にすごいなと思います。

佐藤：他のドジャースの選手も結構いたんですけど、（マックス）マンシー選手が小さく見えたんですよね。

長野：今ではアメリカの選手や中南米の選手よりも大きかったりするので、本当にすごいです。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/