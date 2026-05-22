乃木坂46賀喜遥香「これからは美波さん自身のために…」卒コン直前に語った3代目キャプテン梅澤美波への思い

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれたバースデーライブ「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した3代目キャプテン・梅澤美波さんへの思いを語りました。賀喜：生徒の皆さん、こんばんは！ 4組の副担任乃木坂46の賀喜遥香です。今週火曜日（19日）から今日（21日）まで、3日間にわたって東京ドームで開催した乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』（以下、バスラ）。会場に足を運んでくださった皆さん、配信を観てくださった皆さん、本当にありがとうございました！バスラ最終日の今日は、私たちのキャプテンである梅澤美波さんの卒業コンサートをおこないまして、それが、つい先ほど終わった頃じゃないかと思います。はい……“思います”っていうのも、実は今しゃべっている私は、卒業コンサートの前なんです（笑）。バスラ自体も始まっていなくて、絶賛リハーサル中というか練習中です。みんなでたくさんリハーサルしたけど、成功しているかな？ 美波さんを見送ることはできたかな？ みんなで「行かないでください！」って引き留めちゃってるかも（笑）。今の私はまだまだ分からないので、ライブのことはまたお話できたらと思いますが、今夜の授業は、そんな私たちの大好きな先輩・梅澤美波さんについてお話をしていきたいなと思います！賀喜：3期生さんは2016年の9月に乃木坂46に加入されたので、9年8ヵ月くらいかな？ すごく長いですよね。そして、私たち4期生が加入したのが2018年なので、8年間は一緒に活動させていただきました。私たちが加入してから今まで、ずっと3期生さん、美波さんと一緒にいて。もちろん加入前から乃木坂46を見ていましたし、3期生さんが加入されたときの姿も見ていたので、3期生さんがいる乃木坂46が、私たちにとっての乃木坂46だったというか。だから、美波さんが卒業されることがずっと信じられなくて、不思議な気持ちになっちゃって……心のどこかで“ずっといてくれる”と勝手に思っていたのかもしれない（笑）。でも、10年近く乃木坂46のことだけを考えて活動して、キャプテンも務めてくださっていたので、これからは美波さん自身のために生きてほしい。という気持ちがあるけど……私たちは寂しいです（笑）。――その後も、番組では梅澤美波さんとの思い出や梅澤さんのソロ曲「もう一つの太陽」について語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info