38歳でおばあちゃんになった女性　高校2年生で妊娠、暴走族総長だった彼氏は音信不通になり…『愛のハイエナ season5』

高校2年生で妊娠。暴走族総長だった彼氏は音信不通になり、その後少年院へ送致された。未婚のまま4人を出産し、現在は5人の娘の母。そして38歳でおばあちゃんに――。その半生が語られた。

38歳でおばあちゃんに

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#7では、3児の母・小森純が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材した。

現在38歳で5人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校2年生の時に地元の暴走族総長だった1歳年上の彼氏との間に長女を妊娠。妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経ながらも、長女が1歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま5年間で4人の娘を出産したと語る。

そして、4人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラのお客さんとして出会った経営者の男性と結婚。5人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんだったが、まさかの試練が待ち受けていて……。

そんなえりなさんは現在20歳の長女が第一子を出産したことで、38歳でおばあちゃんに。数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様に、スタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動の展開となった。

『愛のハイエナ season5』#7は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

