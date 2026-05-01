オードリー春日 ポジティブ思考の秘密は“筋トレ”!?「“前回の自分を超える！”っていう気持ちで…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月16日（木）の放送は、「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でパーソナリティを務めるオードリー・春日俊彰さんが登場！ 本記事では、春日さんの初エッセイ「春日と筋肉 マッチョでトゥース!な10年史」（徳間書店）のことや、筋トレの効果について語った模様をお届けします。

◆ボディビル雑誌での連載が1冊の本に

れなち：春日さんは昨年、初のエッセイ「春日と筋肉 マッチョでトゥース!な10年史」を出されました。鬼瓦をやっているめちゃくちゃインパクトのある表紙ですけれども。

春日：ありがたいですね、よくご存知で。

れなち：その本では、ボディビルダーとして、父として、また芸人として考えてこられたことなどをトレーニングとともに記録しているじゃないですか。

春日：そうそう。「月刊IRONMAN（アイアンマン）」というボディビルの雑誌があるんですけれども、そこで連載をずっとさせていただいていまして。「オードリー春日のマッチョでトゥース！」っていう（笑）。

れなち：フフフ（笑）。最高だなぁ、「マッチョでトゥース！」っていう響き。

春日：それがもう13～14年くらいになるのかな？ だから、10年でようやく1冊出させていただいたみたいな感じなんですよ。

れなち：大作ですね。ご自身で読み返してみていかがでしたか。

春日：（できた本を）いただくじゃないですか。トレーニングし始めくらいの頃からのことも書いてあったので、「あー、こんな感じでやっていたか」とか「うん、春日いいじゃない！」なんて思いながらチェックしていましたよ。

◆“筋トレ”がもたらすポジティブなエネルギー

れなち：春日さんのポジティブさって、根っからなのもあると思うんですけど、トレーニングをしているのもあると思うんですよね。筋トレしている人って、フィジカルも強いけどメンタルも鍛え上がっているじゃないですか。

春日：あるかもしれないですね。やっぱり、ポジティブになるというか、明るくなるというか。たしか、そういう物質も出ているんですよね。

れなち：結構、鍛えている芸人さんは多いですよね。

春日：あー。やっぱり、“体を動かす”っていうのもそうですし、あとは、私が今やれているかどうかは難しいですけれども、前回のトレーニングよりも1gでも重いものを……みたいな。

れなち：フフフ……（笑）。

春日：何を笑いながら（笑）。別にバカなことを言ってないでしょ。そんなところで笑っていたら、トレーニングをしている人たちに怒られるよ、山崎くん！

れなち：違う違う……。“1日1g”っていうのを持ち上げるときに使ったことがないから（笑）。

春日：（笑）。それはさ、ジムに行って1gの重りなんてないから。

れなち：それくらいのモチベーションでやるってことですね。

春日：そうそう、“前回の自分を超える！”っていう。そうしないと筋肉は太くなっていかないし、そういう気持ちでやっているとポジティブになるんじゃないですか。

れなち：ぜひ手に取っていただきたいなと思います。では最後に、新生活を始めたリスナーへアドバイスなどがあれば。

春日：慣れないこともたくさんあるでしょうけど、この番組とか、我々のラジオとかを生きる糧にしてもらって頑張っていただきたいですし、やっぱり、何より“筋トレをしろ！”ってことですよね。

れなち：筋トレをしてラジオを聴いて、日々の糧にしてください。

春日：そうね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM