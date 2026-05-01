堀潤 “足で稼ぐ取材”不足への危機感に言及「新しい仕組みをいろいろ導入しながら僕もトライを続けています」

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。4月26日（日）の放送は、フリージャーナリストの堀潤さんをゲストに迎えて、お届けしました。堀さんは1977年生まれ。立教大学を卒業後、NHKに入局し、キャスターとして報道の最前線を担当しました。2012年には市民投稿型ニュースサイト「8bitNews」を設立し、翌2013年にNHKを退局。さらに2020年には映画「わたしは分断を許さない」を監督するなど、既存の枠にとらわれない発信を続けています。現在もTOKYO MX「堀潤 Live Junction」などに出演しながら、ジャーナリストとして国内外で精力的に取材を重ねています。小山から「NHKは厳しそうなイメージがありますが、特に気をつけていたことはありますか？」と聞かれると、堀さんは学生時代に研究していた「プロパガンダ」の存在を振り返りました。放送局の発信は強い影響力を持ち、多くの人がそれを事実として受け取りがちです。一方で、歴史を振り返れば、事実ではないことが事実のように伝えられ、多くの悲劇を生んだこともありました。学生時代、太平洋戦争中のNHKのあり方も研究対象だったという堀さんは、「入るからには“これって本当なの？”という声に向き合い、フェアな放送にしたいという気持ちを大事にしてきました」と話します。堀さんは新人時代から、決められた原稿を読むだけではなく、選挙特番でフリートーク形式を提案するなど、「やってみたら面白くないですか？」という姿勢で、慣習に風穴を開けようとしてきました。その一方で、そうした挑戦を続けるうちに、「だんだん組織にいるのが窮屈に」感じ、NHKを退局したそうです。この20年で大きく変化したメディアの世界について宇賀が尋ねると、堀さんは「媒体は変わっても、本質は変わっていない」と語ります。テクノロジーの進化によって、情報を届ける手段は大きく変化しました。しかし、困っている人がSOSを発信したら、それに応える必要があることや、人々が同じことを何度も繰り返してしまう“弱さ”は、今も変わらないといいます。一方で、新聞社や放送局の経営環境は厳しさを増し、支局の閉鎖や記者の削減など、一次情報を集める力が弱まっていることに危機感も抱いている堀さん。「ここは踏ん張って、“ひたすら現場、ひたすら当事者、ひたすら一次情報をみんなでやろう”というのを、新しい仕組みをいろいろ導入しながら僕もトライを続けています」と、堀さんは力を込めます。日々さまざまな現場に足を運ぶ堀さん。取材のなかで、もっとも大切にしているのは「当事者の声」だといいます。「自分が伝えたいこと」ありきで現場に向かい、都合のいい答えを探すような取材では、本当の声は見えてきません。そうした姿勢が、メディアへの不信感につながってきたのではないかと堀さんは考えています。「私が伝えたいことではなく、あなたが伝えたいことを私たちの技術で一緒に伝えましょう。そんなメディアがあってもいいのではないかと思い、自分で8bitNewsを立ち上げました」と振り返りました。そんな堀さんは、「手紙を書きたくなる場所」として「現場」を挙げました。目の前の景色を見つめながら、自分の気持ちを整理したいと話します。そして、もう一度訪ねたい場所として挙げたのが、アフリカのスーダンでした。アフリカで初めて取材した場所でもあるスーダンは、「抜けるような空と土の大地、人々のパワフルさ、衣装のカラフルさ」が印象的だったといいます。「僕は当時、スーダンの姿を写真で収めていました。もし手紙を書いてくださいと言われたら、すごい勢いで書けたと思いますね」と思いを馳せます。一方、現在のスーダンは内戦に苦しんでいます。堀さんは、「そうした場所に行くと、書く目的が明確になる」と語ります。誰に向けて書くのかと問われると、「自分かもしれないですね」と静かに答えました。自分の気持ちをきちんと整理するために、手紙を書くのだといいます。さらにこの日は、被爆者の笹森恵子さんへ宛てた手紙も用意していました。笹森さんは、1945年8月6日、広島に投下された原爆によって全身に大やけどを負いました。その後、被爆を生き抜いた若い女性たちを支えるための支援団体の立ち上げや、原爆の悲惨さと核兵器廃絶を訴える活動を続け、2024年に惜しまれながらこの世を去りました。生前の取材で、笹森さんから「本当に大事な言葉」を教えてもらったという堀さん。しかし、自身の想いを直接伝えることは叶わず、「手紙にしてみました」と語りました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1