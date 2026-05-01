関連動画累計3,300万インプレッションを突破したCANDY TUNE主演のYouTube番組『原宿てれび。』が、初のオフラインイベントを、7月1日に東京・豊洲PITで開催する。実際の番組セットを移設し、生コント、観客参加型企画、CANDY TUNEのライブ、NGシーン公開まで展開。オンライン発の熱量をリアルの場へ広げる。

CANDY TUNE

QREATION、日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」、アソビシステムの3社の共同制作によるこの番組は、原宿にある架空のテレビ局を舞台にしたシチュエーションコメディ×バラエティ番組を舞台に、「カワイイ」と「カオス」が交差する世界観の中で、CANDY TUNEのメンバーが本格的な芝居に挑戦。

配信開始から1カ月足らずで関連動画の累計インプレッションが3,300万を突破し、YouTubeのハイプランキングでも最高19位を記録するなど急速に注目を集めている。

今回のイベント「原宿てれび。～イベントをやるということは絶対に楽しませるということです～」では、番組のセットをそのまま会場に再現し、シチュエーションコメディを生披露。一発勝負のライブならではの緊張感と臨場感を体験できるほか、観客参加型のゲームコーナーも実施される。

さらに、CANDY TUNEによるライブパフォーマンスも予定されており、一部楽曲では撮影可能な演出も実施。加えて、撮影現場の裏側を振り返る「公開反省会」やNGシーンの上映など、イベント限定の企画も用意されている。

出演はCANDY TUNEのほか、お笑いコンビ・錦鯉や俳優・モデルのゆうたろうら。総合演出は『有吉の壁』『THEゴールデンコンビ』などの橋本和明氏が務める。

公演は7月1日18時開場、19時開演。チケットはスタンディングS(1万2,000円)とA(9,000円)の2種で、ファンクラブ先行は5月1日18時から受付開始となる。