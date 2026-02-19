FuRyuからこのほど、『葬送のフリーレン』のぬーどるストッパーが登場。なぜか正座しているフリーレン、フェルン、シュタルクの3人。その姿から、フォロワーはあるシーンを想像し、SNSで盛り上がっています。

うつむき、しょぼくれているように見えるフリーレンとシュタルク。一方、フェルンだけは顔を上げて、まっすぐ前を見ていますね。

この姿に、SNSでは「これ欲しい!(笑) そして座る位置がきっと違う。wwwwwwwwww」「真ん中の人に怒られてる二人www」「フェルンと対峙させたら フェルンに怒られるフリーレンと シュタルクの図になるね〜笑」「怒りの三つ編みをされてるフリーレン むっす〜顔のフェルン ゴメンよぉのシュタルク ナイスデザイン笑」「フェルンブチギレさせた2人にしか見えんw」といった声が続出。まさに、そんなシーンにしか見えません!! フリーレンも、あえての三つ編みver.なのでしょうね。

ぜひ、カップ麺を3つ用意して、フェルンの正面にフリーレンとシュタルクを座らせてみたい! デスクに飾るときも、そんな風に飾ってみると面白いかもしれませんね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部