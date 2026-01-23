WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00～)の第2話が、17日に放送された。

テレビ朝日 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣(藤井)と結婚式にいたカメラマン・桜庭(七五三掛龍也)だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香(井桁弘恵)の黒い過去も見え隠れする。

愛する妻・沙也香(井桁弘恵)に毒を盛った犯人は誰なのか、正体をあぶりだすためにバディを組んだ新郎・和臣(藤井)とカメラマン・桜庭(七五三掛)は、複数の容疑者の中から、沙也香の同級生で親友の橋本智恵(大原優乃)に目をつける。

しかし、カフェで対面した智恵の口から発せられたのは「お祓い」「憑りつかれている」「守護霊」といった関係ないような話ばかりだったが、「沙也香がコンカフェでバイトしていた」という知られざる過去が明らかになる。

親友の口から明かされた衝撃の事実に開いた口が塞がらない和臣だったが、智恵は「忘れてください!」と焦った表情で撤回しようとする。そして、智恵の口から「沙也香がコンカフェで“赤ずきん”のコスプレをしていた」という言葉がこぼれ、和臣は結婚式前日に届いていた怪文書に「赤ずきんちゃんへ」の文字があったことを思い出す。

そして、帰り道で雨に濡れた智恵を気遣い、自宅へ招いた和臣。智恵は親友の旦那である和臣に対し、突如急接近。「私、手相見れるんです」と肌が見える薄着で和臣の手を握り、耳元で「素敵です」とささやき、誘惑を仕掛ける。