サンマルクカフェは2月24日～3月31日、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションし、東京・銀座の「サンマルクカフェ 銀座みゆき通り店」をコラボラッピング店舗として展開する。

ブロードウェイミュージカルの映画化作品として、全世界興行収入1位を記録した前作『ウィキッド ふたりの魔女』の続編であり、シリーズ最終章となる映画『ウィキッド 永遠の約束』は3月6日から公開となる。

同作品の日本公開に先駆け、サンマルクカフェでは期間限定で「サンマルクカフェ 銀座みゆき通り店」をコラボラッピング店舗として展開。

店舗は、主人公である「エルファバ」や「グリンダ」の等身大パネルが登場するほか、映画に登場する「黄色いレンガの道」を再現したフロアシートなど、映画の世界観を楽しめる仕様となる。同店舗の営業時間は7:00～22:00。

また、コラボレーションを記念し、コラボ期間中はサンマルクカフェeGiftにて期間限定のコラボデザインギフトカードが登場。

さらに、サンマルクカフェ LINE公式店舗アカウントを友だち追加した人にコラボオリジナル壁紙を配布する。なお、全国のサンマルクカフェ LINE公式店舗アカウントが対象となる。